Μητσοτάκης-για-Γιώργο-Παπαδάκη:-Σφράγισε-με-τον-δικό-του-τρόπο-την-ελληνική-τηλεοπτική-πραγματικότητα

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο αναλυτικά τόνισε:

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

- sofokleous10.gr

