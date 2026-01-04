Ο-Κάρολος-μπροστά-σε-κρίσιμες-αποφάσεις-για-τη-μοναρχία-το-2026

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά καθοριστικών εξελίξεων για τον Κάρολο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, σε μια περίοδο όπου η βρετανική μοναρχία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από εσωτερικές κρίσεις, πολιτικές πιέσεις και κοινωνικές αμφισβητήσεις.

Μετά από ένα ιδιαίτερα ταραχώδες 2025, κατά το οποίο η υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου και η παραμονή του στο Royal Lodge απείλησαν να επισκιάσουν το σύνολο του έργου της βασιλικής οικογένειας, ο Κάρολος καλείται πλέον να δώσει οριστικές λύσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άντριου αναμένεται να αποχωρήσει από την επίμαχη κατοικία, με το παλάτι να αναζητά μια «σιωπηλή» και πολιτικά διαχειρίσιμη λύση, ώστε να αποφευχθεί νέα δημόσια κατακραυγή.

Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο επανέρχεται και το ζήτημα της κατοχής βασιλικών ακινήτων από άλλα μέλη της οικογένειας, όπως ο πρίγκιπας Εδουάρδος, με πολιτικούς κύκλους –κυρίως από τον χώρο των Εργατικών– να ζητούν ευρύτερο έλεγχο των οικονομικών της μοναρχίας. Ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Νόρμαν Μπέικερ έχει ήδη καλέσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να εξετάσει συνολικά τα οικονομικά των δουκάτων της Κορνουάλης και του Λάνκαστερ.

Παράλληλα, ο βασιλιάς βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα εμφανές ρήγμα στην κοινωνική αποδοχή της μοναρχίας. Αν και το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του για ειρήνη και συμφιλίωση έτυχε θετικής υποδοχής από εκκλησιαστικούς και πολιτικούς ηγέτες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως από συντηρητικούς κύκλους που μέχρι πρότινος στήριζαν ανοιχτά τον θεσμό.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η στήριξη προς τη μοναρχία παραμένει πλειοψηφική, ωστόσο με οριακό ποσοστό που κινείται κοντά στο 51%, γεγονός που προβληματίζει έντονα τα ανάκτορα. Με επικριτές τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος, κάθε στρατηγικό λάθος θα μπορούσε να μετατρέψει την εύθραυστη ισορροπία σε ανοιχτή κρίση.

Σε προσωπικό επίπεδο, πάντως, το νέο έτος ξεκινά με θετικό πρόσημο για τον Κάρολο, καθώς οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωθεί σε ένταση. Αν και δεν βρίσκεται σε ύφεση, η απόφαση αυτή του επιτρέπει να ανακτήσει μέρος της ενέργειάς του και να επανέλθει πιο ενεργά στα καθήκοντά του.

Ήδη σχεδιάζονται εκτεταμένες περιοδείες στο εξωτερικό, με πιθανές επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της Συνόδου των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας στην Αντίγκουα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 2026 ενδέχεται να αποδειχθεί χρονιά-ορόσημο, όχι μόνο για τις αποφάσεις που αφορούν τον Άντριου, αλλά και για τη συνολική στάση που θα τηρήσει ο βασιλιάς απέναντι στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς η σχέση τους με τον θεσμό παραμένει ανοιχτό και ευαίσθητο ζήτημα.

Για τον Κάρολο, το στοίχημα είναι σαφές: να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, να περιορίσει τα μέτωπα και να διασφαλίσει τη σταθερότητα του Οίκου των Ουίνδσορ σε μια εποχή που τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

