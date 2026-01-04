Σύσκεψη-υπό-τον-πρωθυπουργό-τη-Δευτέρα-το-πρωί-για-το-Αγροτικό-στο-Μέγαρο-Μαξίμου

Σύσκεψη τη Δευτέρα το πρωί στις 11 για το αγροτικό αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις αποφάσεις που έλαβαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψή στα Μάλγαρα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αγρότες νωρίτερα, θα δώσουν προθεσμία στην κυβέρνηση έως και την Τετάρτη, προκειμένου να αντιδράσει στα αιτήματά τους και να τεθεί μία ικανοποιητική βάση στην ατζέντα της συζήτησης για τον πρωτογενή τομέα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, κλείνοντας την Πέμπτη και την Παρασκευή, για 48 ώρες, τις εθνικές οδούς και τα τελωνεία.

Στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μαξίμου τη Δευτέρα το πρωί, θα προεδρεύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μία πρόταση-βάση για το ξεκίνημα του διαλόγου με τους αγρότες, διατηρώντας ωστόσο τις όποιες προτάσεις της, στο πλαίσιο που καθορίζεται από τη δημοσιονομική πολιτική.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.