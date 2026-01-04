Τοποθέτηση-του-Αντώνη-Σαμαρά-με-αφορμή-τη-δήλωση-του-πρωθυπουργού-για-τη-Βενεζουέλα

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, καταδίκασε με μία λιτή τοποθέτησή του, τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο:

«Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση.

Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

