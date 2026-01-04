Close Menu
    Sunday, January 4
    Φάμελλος-για-Γιώργο-Παπαδάκη:-Η-απουσία-του-αφήνει-ένα-αισθητό-κενό
    Φάμελλος για Γιώργο Παπαδάκη: Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό

    Πολιτική 1 Min Read

    Δήλωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

    Αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια.

    Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

    Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους.

    Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

    - sofokleous10.gr

