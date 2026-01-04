Χρυσός: οι μεγάλοι παίκτες, οι νέοι αγοραστές και ένα ρίσκο στη Λατινική Αμερική

Ο χρυσός έχει επιστρέψει δυναμικά στον πυρήνα της παγκόσμιας νομισματικής ισορροπίας. Τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα δείχνουν καθαρά ότι το πολύτιμο μέταλλο παραμένει βασικό εργαλείο στρατηγικής ασφάλειας για τις κεντρικές τράπεζες, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και νομισματικών μετατοπίσεων.

Συνολικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ελέγχουν πάνω από το 60% των δηλωμένων παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού. Η συγκέντρωση αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη διαχρονική βαρύτητα του μετάλλου στο διεθνές σύστημα, αλλά και τη σταθερότητα της ζήτησης σε περιόδους κρίσης.

ΗΠΑ: το μεγαλύτερο απόθεμα στον κόσμο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν 8.133,5 τόνους χρυσού, ποσότητα που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη εδώ και δεκαετίες. Το μεγαλύτερο μέρος φυλάσσεται στο Fort Knox και στη Federal Reserve της Νέας Υόρκης. Σε τρέχουσες τιμές, η αξία των αποθεμάτων ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια.

Η στάση της Ουάσιγκτον είναι σταθερή και προβλέψιμη. Ο χρυσός λειτουργεί ως θεμέλιο εμπιστοσύνης για το δολάριο, χωρίς να χρησιμοποιείται ενεργά στη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής. Η αξία του βρίσκεται περισσότερο στη συμβολική και στρατηγική του διάσταση.

Ευρώπη: αποθέματα με ιστορικό βάθος

Η Ευρώπη παραμένει δεύτερη δύναμη στον παγκόσμιο χρυσό. Γερμανία (3.352 τόνοι), Ιταλία (2.452 τόνοι) και Γαλλία (2.437 τόνοι) συγκεντρώνουν σχεδόν 8.200 τόνους. Τα αποθέματα αυτά έχουν βαθιές ρίζες στη μεταπολεμική περίοδο και στο σύστημα Bretton Woods.

Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις περί αξιοποίησης ή αναδιάρθρωσης των αποθεμάτων, οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες διατηρούν σταθερή στάση, αντιμετωπίζοντας τον χρυσό ως μακροπρόθεσμο αποθεματικό ασφαλείας.

Κίνα: σταθερή συσσώρευση, καθαρό μήνυμα

Η Κίνα ακολουθεί διαφορετική στρατηγική. Από το 2019 έως το 2024 πρόσθεσε 331 τόνους, ανεβάζοντας τα συνολικά αποθέματα στους 2.280 τόνους. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη σταδιακή μείωση της έκθεσης σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα και στη μακροπρόθεσμη προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου του γουάν στο διεθνές εμπόριο.

Η αύξηση δεν γίνεται με επιθετικό ρυθμό, όμως είναι συνεχής και προσεκτικά ελεγχόμενη, στοιχείο που δείχνει στρατηγικό σχεδιασμό και όχι συγκυριακή αντίδραση.

Αναδυόμενες οικονομίες: προστασία από ρίσκα

Η Ινδία διαθέτει πλέον 876 τόνους χρυσού, ακολουθώντας τη λογική μιας μεγάλης οικονομίας που θωρακίζει το νόμισμά της απέναντι σε πληθωριστικές πιέσεις και εξωτερικούς κραδασμούς. Παράλληλα, χώρες όπως η Τουρκία (595 τόνοι) και η Πολωνία (448 τόνοι) αύξησαν σημαντικά τα αποθέματά τους την περίοδο 2019–2024.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα απέναντι σε νομισματική μεταβλητότητα, γεωπολιτικές εντάσεις και περιορισμούς πρόσβασης στις αγορές.

Πέρα από την πρώτη δεκάδα

Χώρες όπως το Ουζμπεκιστάν (383 τόνοι) και η Σαουδική Αραβία (323 τόνοι) ξεχωρίζουν, επιβεβαιώνοντας ότι ο χρυσός προσελκύει έντονο ενδιαφέρον και από ενεργειακές ή πρώτες ύλες οικονομίες. Παράλληλα, κράτη όπως η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη και το Καζακστάν αυξάνουν σταδιακά τα αποθέματά τους, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των ισολογισμών τους απέναντι σε παγκόσμιες αναταράξεις.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Βενεζουέλα, η οποία κατέχει 161 μετρικούς τόνους χρυσού. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 5,18 εκατ. ουγγιές, με τρέχουσα αξία κοντά στα 22 δισ. δολάρια σε τιμές 4.300 δολαρίων ανά ουγγιά. Για κάθε άνοδο 100 δολαρίων στην τιμή του χρυσού, η αξία των αποθεμάτων αυξάνεται κατά περίπου 518 εκατ. δολάρια.

Η διαγραμματική εικόνα του χρυσού

Σε επίπεδο τιμών, το συμβόλαιο του χρυσού δείχνει ότι η πρόσφατη διόρθωση από τα ιστορικά υψηλά των 4.550 δολαρίων προς τα 4.331 δολάρια εντάσσεται σε μια φυσιολογική φάση αποφόρτισης. Η υποχώρηση συνδέεται κυρίως με κατοχύρωση κερδών, πιο ήπιους γεωπολιτικούς τόνους και τεχνικούς παράγοντες.

Οι αυξήσεις περιθωρίων από τη CME στο ασήμι επιτάχυναν τις ρευστοποιήσεις, δημιουργώντας παράπλευρη πίεση και στον χρυσό. Διαγραμματικά, η τιμή κινείται με έντονη ανοδική κλίση και διατηρείται πάνω από τις βασικές ζώνες στήριξης των 4.150–4.080 δολαρίων. Τα δε επίπεδα των 3.800–3.750 δολαρίων λειτουργούν ως το κρίσιμο τεχνικό μαξιλάρι της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Όσο η τιμή παραμένει πάνω από αυτές τις βάσεις, η κίνηση χαρακτηρίζεται ως υγιής διόρθωση μέσα σε bull market. Η μεσοπρόθεσμη εικόνα διατηρεί θετικό πρόσημο, με τους στόχους των 4.800 και 5.000 δολαρίων να παραμένουν ενεργοί.

January 4, 2026