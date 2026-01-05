Αίτημα-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ-για-έκτακτη-σύγκληση-της-Επιτροπής-Παραγωγής-και-Εμπορίου-μετά-το-μπλακ-άουτ-στο-fir-Αθηνών

Αίτημα για την έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αντικείμενο την κατάσταση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μετά και το πρωτοφανές γενικευμένο μπλακ άουτ στο FIR της χώρας.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά δυσλειτουργιών στην ΥΠΑ, τα σοβαρά προβλήματα παλαιότητας και ανεπάρκειας του τεχνολογικού και επιχειρησιακού εξοπλισμού, καθώς και η χρόνια και οξυνόμενη υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών, εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας πτήσεων, εύρυθμης λειτουργίας του εναέριου χώρου και διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας.

Ιδιαίτερη ανησυχία, σύμφωνα με το αίτημα, προκαλεί το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR, το οποίο ανέδειξε –όπως τονίζεται– δομικές αδυναμίες, ελλείψεις σε εφεδρικά συστήματα και απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου.

Οι βουλευτές σημειώνουν ότι τα προβλήματα στην ΥΠΑ έχουν κατ’ επανάληψη αναδειχθεί από εργαζόμενους και συνδικαλιστικούς φορείς, ενώ έχουν τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω παρεμβάσεων της ευρωβουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπροέδρου της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN). Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελλείψεις σε κρίσιμες τεχνολογίες και βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδικασίες επί παραβάσει για τη μη εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων.

Με το αίτημά τους ζητούν την άμεση σύγκληση της Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει θεσμική και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα αίτια του μπλακ άουτ στο FIR, την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού της ΥΠΑ, τα κενά στελέχωσης και τον σχεδιασμό, τα χρονοδιαγράμματα και τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υποδομών αεροναυτιλίας.

Παράλληλα, προτείνουν να κληθούν στη συνεδρίαση ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η διοίκηση της ΥΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι των εργαζομένων, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και της επίγειας εξυπηρέτησης, ώστε να καταθέσουν την εμπειρία τους και να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά το σύστημα αερομεταφορών.

Το αίτημα συνυπογράφουν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Βασίλειος Κόκκαλης, Μίλτος Ζαμπάρας, Χάρης Μαμουλάκης και Νίκος Παππάς.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.