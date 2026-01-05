Αγροτικές-κινητοποιήσεις:-48ωρο-μπλακ-άουτ-στο-εθνικό-δίκτυο

Με γενικευμένο αποκλεισμό βασικών οδικών αξόνων και παρακαμπτήριων οδών απαντούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην κυβερνητική στάση, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.

Η χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα αποφάσισε 48ωρη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή, 8 και 9 Ιανουαρίου 2026, με μπλακ άουτ στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 42 μπλόκα και 18 Αγροτικούς Συλλόγους από όλη τη χώρα, με τη διαδικασία να διαρκεί σχεδόν τρεις ώρες και περισσότερους από 60 ομιλητές να τοποθετούνται.

Το αποτέλεσμα ήταν η υιοθέτηση της πρότασης του μπλόκου της Νίκαιας για συντονισμένη κλιμάκωση, η οποία κρίθηκε από την πλειονότητα ως το μοναδικό διαθέσιμο εργαλείο πίεσης προς την κυβέρνηση.

Ο σχεδιασμός για τους αποκλεισμούς

Ο σχεδιασμός προβλέπει αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Στη Βόρεια Ελλάδα, στο στόχαστρο μπαίνει η Εγνατία Οδός, από την Ηγουμενίτσα έως τον κόμβο της Σιάτιστας, ενώ κλειστή θα παραμείνει η διέλευση από τα Μάλγαρα, χωρίς ωστόσο να κλείνουν οι παρακαμπτήριες διαδρομές.

Στη Θεσσαλία, οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμό και των παραδρόμων στα Τέμπη, ενώ αντίστοιχα θα κλείσει η διέλευση από τον Μπράλο. Στην Πελοπόννησο, θα αποκλειστούν ο κόμβος της Νεστάνης και η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δεν θέτουν τελεσίγραφο, ωστόσο δίνουν περιορισμένο χρόνο στην κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της και να παρουσιάσει συγκεκριμένες λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν την πίεση επ’ αόριστον.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μίλησε για κινητοποιήσεις με χαρακτηριστικά σύγκρουσης διαρκείας, επισημαίνοντας ότι «δεν θα μας νικήσει ούτε ο χρόνος ούτε η κούραση». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επικαλείται προσχηματικά δημοσιονομικούς περιορισμούς, καθώς, κατά την άποψή του, υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια στήριξης του πρωτογενούς τομέα. «Το πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης», σημείωσε.

Menelaos Michalatos / SOOC

Αντίστοιχη ήταν η τοποθέτηση του Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων, ο οποίος έκανε λόγο για «τοίχος» σε ο,τι αφορά τον διάλογο με πλήρη αδυναμία ουσιαστικής συζήτησης με την κυβέρνηση. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει λόγος διαλόγου εάν δεν ικανοποιηθούν τα 14 βασικά αιτήματα των αγροτών και εάν δεν υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις.

Από πλευράς του ο Σωκράτης Αλειφτήρας αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας των αγροτικών συλλόγων Λάρισας και μέλος της συντονιστικής επιτροπής μπλόκων Νίκαιας τονίζοντας ότι η σχέση και η εμπιστοσύνη με την κυβέρνηση έχει διαρραγεί ανέφερε ότι « η απόφαση ήταν μονόδρομος, μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού να δώσει σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα». Ο ίδιος χαρακτήρισε ως επικοινωνιακό παιχνίδι την τοποθέτηση της κυβέρνησης ότι τα ¾ των αιτημάτων έχουν ικανοποιηθεί. «Αν είχαν ικανοποιηθεί δεν θα ήμασταν στα μπλόκα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο πακέτο των αιτημάτων εντάσσεται πλέον και η αντίθεση των εγχώριων παραγωγών στην υπογραφή της συμφωνίας Mercosur από την Ελλάδα. Οι αγρότες εκτιμούν ότι η συμφωνία θα επιφέρει σοβαρές πιέσεις στην εγχώρια παραγωγή, λόγω της αυξημένης εισαγωγής αγροτικών προϊόντων, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα, καλαμπόκι, ρύζι και μέλι, με άμεσες επιπτώσεις στις τιμές και στο εισόδημα των παραγωγών.

EUROKINISSI

Διαφοροποιήσεις

Την ίδια στιγμή, πάντως διαφοροποιήσεις καταγράφονται στο εσωτερικό του αγροτικού μετώπου. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» της Θεσσαλονίκης δεν συμμετείχαν στη σύσκεψη των Μαλγάρων. Στο σημείο παραμένουν παραγωγοί από τη Γαλάτιστα, την Επανομή, τη Θέρμη και τον Τρίλοφο, ενώ οι αγρότες από τη Χαλκιδική έχουν αποχωρήσει και έχουν συγκροτήσει ξεχωριστό μπλόκο στην Τρίγλια.

Οι αγρότες από το μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» , που χθες έκοψαν βασιλόπιτα, τονίζουν ότι θέλουν διάλογο άμεσα με την κυβέρνηση πριν φύγει ο πρωθυπουργός για να συζητήσει τη συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που και αυτοί θεωρούν ότι θα βάλει ταφόπλακα στο κλάδο. Επίσης ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να κλείσουν τον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο και συνδέει την ανατολική Θεσσαλονίκη με την υπόλοιπη περιοχή.

Plan B

Από κυβερνητικής πλευράς, έχει ήδη σταλεί το μήνυμα ότι η περαιτέρω κλιμάκωση θα αντιμετωπιστεί με αυστηρότερη γραμμή. Το λεγόμενο «plan B» περιλαμβάνει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων για παράνομες ενέργειες, όπως το άνοιγμα διοδίων και η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν τις επιπτώσεις που έχουν οι αποκλεισμοί στην οικονομική και κοινωνική ζωή. «Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη, η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ότι όταν στήνονται μπλόκα και απορρίπτεται ο διάλογος, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της στάσης αυτής.

Τι περιμένουμε

Το βέβαιο είναι ότι τα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να είναι καθοριστικά, τόσο για την αντοχή της αγροτικής κινητοποίησης όσο και για τα περιθώρια πολιτικής διαχείρισης της σύγκρουσης, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην οικονομία και τις μεταφορές.

Ήδη, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, οι αποκλεισμοί βασικών οδικών αξόνων προκαλούν ημερήσιες ζημίες 31–45 εκατ. ευρώ στην εγχώρια αγορά. Η πρώτη επίπτωση καταγράφεται στο λιανικό εμπόριο και τα logistics, όπου οι καθυστερήσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων αυξάνουν το κόστος διακίνησης και οδηγούν σε ανατιμήσεις προϊόντων. Οι διακοπές στις εφοδιαστικές αλυσίδες πιέζουν τις τιμές των ευπαθών αγαθών, με ανατιμήσεις σε φρούτα και λαχανικά που φτάνουν το 20–33,3% σε επίπεδο χονδρικής. Σε βιομηχανικό επίπεδο, οι καθυστερήσεις πρώτων υλών μεταφράζονται σε προσωρινή μείωση παραγωγής 10–15% σε βασικούς κλάδους μεταποίησης, αυξάνοντας το κόστος και περιορίζοντας τη συνολική παραγωγική ικανότητα. Παράλληλα, επηρεάζονται και οι εξαγωγές λόγω καθυστερήσεων στα λιμάνια και στα δρομολόγια φορτίων, ενώ οι αποκλεισμοί επιβάρυναν σημαντικά και τον τουριστικό και εορταστικό τζίρο στην περιφέρεια.