Δήμος-Αθηναίων:-Η-Δέσποινα-Λιμνιωτάκη-νέα-πρόεδρος-Δημοτικού-Συμβουλίου

Η Δέσποινα Λιμνιωτάκη είναι η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, μετά την παραίτηση του Μανόλη Βελεγράκη. Η κ. Λιμνιωτάκη ήταν η μοναδική υποψήφια και εκλέχθηκε με 35 ψήφους υπέρ, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας η Λαϊκή Συσπείρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία και απουσίαζαν της Συνεδρίασης η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη και η Ελένη Παπαδοπούλου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος ευχαρίστησε το σώμα γι’ αυτά τα δύο χρόνια και από τη μεριά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ευχαρίστησε τον κ. Βελεγράκη. «Έκανε μια σπουδαία δουλειά, γύρω στις 75 συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων με πολλά θέματα και πολλές φορές μέχρι αργά το βράδυ και τώρα θα είναι εδώ ενεργός στα κάτω έδρανα, για να στηρίξει τις προσπάθειες συνολικά για τον δήμο της Αθήνας», τόνισε ο κ. Δούκας.

Σχετικά με την επιλογή να απουσιάζει της διαδικασίας η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Η Αθήνα έχει σοβαρά προβλήματα και χρειάζεται σοβαρή διοίκηση. Το σημερινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς, δεν αφορά την πόλη, αλλά εσωτερικές αναταράξεις της παράταξης που διοικεί τον δήμο. Όταν παραιτήσεις, τακτικισμοί, “επαγγελματικοί λόγοι” και εσωκομματικές ισορροπίες μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε κάτι δεν πάει καλά με τις προτεραιότητες. Ο Δήμος Αθηναίων δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως παράρτημα κομματικών εξελίξεων. Γι’ αυτό δεν θα συμμετάσχουμε. Όχι από αδιαφορία, αλλά από σεβασμό στην Αθήνα».

Και προσθέτει: «Εμείς θα είμαστε παρόντες σε κάθε συνεδρίαση που αφορά στην καθημερινότητα των Αθηναίων, τη λειτουργία της πόλης και τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. Τα εσωτερικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ ας τα λύσουν εκείνοι που τα δημιούργησαν και σίγουρα όχι εις βάρος της πόλης».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

