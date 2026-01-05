Δύο-νέα-προγράμματα-της-ΔΥΠΑ-για-12.000-θέσεις-εργασίας

Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης, με στόχο να προσφέρουν εργασίας σε 12.000 ανέργους, προωθεί άμεσα η ΔΥΠΑ, δίνοντας έμφαση στις γυναίκες (10.000 θέσεις), αλλά και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (2.000 θέσεις).

Οριοθετείται ανώτατο ποσό μηνιαίου μισθού για τους ωφελούμενους που θα ενταχθούν στα προγράμματα τα 1.256 ευρώ. Από αυτά, η ΔΥΠΑ επιχορηγεί (ανάλογα την περίπτωση του δικαιούχου) από 70% έως 80% του συνόλου του ποσού. Άρα, σε μηνιαία βάση, η επιχορήγηση του Οργανισμού θα κυμαίνεται από 879,20 έως 1.004,80 ευρώ. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 12μηνη και στο ένα εξ αυτών δίνεται η δυνατότητα επέκτασης για άλλους τρεις μήνες.

Οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ και αναφέρουν τις προϋποθέσεις για την επιχορήγηση επιχειρήσεων και την πρόσληψη των ανέργων.

1ο Πρόγραμμα

Η πρώτη απόφαση (30956/27-11- 2025) αφορά το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 15.072 ευρώ. Οι προσλήψεις επικεντρώνονται σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 5.000 πλήρους απασχόλησης και 5.000 μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως κατηγορίας ωφελούμενων. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Οι άνεργες γυναίκες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ και να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Οι ενδιαφερόμενες δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες.

Οι δικαιούχοι εργοδότες/τριες επιχορηγούνται για κάθε άτομο πλήρους ή μερικής απασχόλησης που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για 3 επιπλέον μήνες. Στην περίπτωση πρόσληψης με όρους πλήρους απασχόλησης, τότε το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται σε 1.256 ευρώ. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 70% έως 80% της κλίμακας μοναδιαίου κόστους.

Η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενη πλήρους απασχόλησης ανέρχεται

Στο 70% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη άνεργων γυναικών εγγεγραμμένων στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στα 879,20 ευρώ, δηλαδή έως 10.550,40 ευρώ σε ετήσια βάση. Εάν, όμως, η σχέση εργασίας επεκταθεί για άλλους τρεις μήνες, τότε η 15μηνη επιχορήγηση ανέρχεται σε 13.188 ευρώ

Στο 80% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη: i. μακροχρόνια άνεργων γυναικών, εγγεγραμμένων άνω των 12 μηνών στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ ή ii. άνεργων μητέρων ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών, εγγεγραμμένων στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ.

Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται σε 1.004,80 ευρώ και η ετήσια έως 12.057,60 ευρώ. Αντίστοιχα, εάν υπάρξει επιμήκυνση του προγράμματος για άλλους τρεις μήνες, τότε η 15μηνη επιχορήγηση θα φτάσει στα 15.072 ευρώ, ανά θέση εργασίας.

2ο Πρόγραμμα

Η δεύτερη απόφαση (24401/19- 09-2025) αφορά πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, για 12 μήνες, ηλικίας 18 ετών και άνω, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) διαμορφώνεται σε 1.256 ευρώ σε μηνιαία βάση και 50 ευρώ σε ημερήσια βάση. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 875 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε ποσοστό 70% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους.

Η επιχορήγηση αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας. Ωφελούμενοι του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι:

Α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ των περιοχών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ των περιοχών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α) Κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή

β) είναι ηλικίας μεταξύ 18 – 24 ετών ή

γ) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση ή

δ) είναι άνω των 50 ετών.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α) Κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή

β) κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή γ) είναι ηλικίας μεταξύ 18 – 24 ετών ή

δ) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση ή

ε) είναι άνω των 50 ετών. Η έναρξη των δύο προγραμμάτων, ώστε να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο ΟΠΣ της ΔΥΠΑ, αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.