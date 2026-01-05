Εκτέρ:-Ο-Αλέξης-Πιλάβιος-νέος-Αντιπρόεδρος-στο-ΔΣ

Ο κ. Πιλάβιος αποτελεί μια από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων.

Την εκλογή του κ. Αλέξιου Πιλάβιου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου της Εκτέρ με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο κ. Πιλάβιος αποτελεί μια από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος με την εμπειρία του να εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων όπως οι τράπεζες, οι κεφαλαιαγορές και η διαχείριση επενδύσεων.

Διαθέτει πολυετή και επιτυχημένη διαδρομή σε θέσεις ευθύνης, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Γενικός Διευθυντής Wealth Management της Alpha Bank καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας συμμετείχε και συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων αλλά και μη εισηγμένων εταιρειών όπως η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ (Πρόεδρος), η ABC FACTORS AE (Αντιπρόεδρος), η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ, η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο ΑΕ, η Metlen ΑΕ, η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) και η Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕ.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Πιλάβιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, ενισχύοντας παράλληλα το κύρος, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της απέναντι στους μετόχους, την επενδυτική κοινότητα και το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο κ. Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕΡ δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζω τον κ. Πιλάβιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤΕΡ στο ρόλο του Αντιπροέδρου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία και οι στρατηγικές του ικανότητες θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τη θεσμική υπόσταση της ΕΚΤΕΡ σε μια χρονική στιγμή που αποτελεί αφετηρία μιας νέας, ακόμη πιο δυναμικής και πολλά υποσχόμενης αναπτυξιακής πορείας».

Συγκρότηση του ΔΣ σε Σώμα

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, έπειτα από την από 31.12.2025 επιστολή παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Στούμπου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 05.01.2026 απόφαση του συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4706/2020.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. αποφάσισε στις 05.01.2026 την αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Στούμπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του Αντιπροέδρου και την εκλογή στη θέση του, από τον κ. Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του Αντιπροέδρου, μη εκτελεστικού μέλους.

Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. αποφασίζει την εκ νέου συγκρότηση του σώμα, ως εξής:

(1) Ο κ. Αθανάσιος Σίψας του Κων/νου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου / Εκτελεστικό Μέλος

(2) Ο κ. Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

(3) Ο κ. Απόστολος Μπακογιάννης του Ζήση, Γενικός & Τεχνικός Δ/ντης/Εκτελεστικό Μέλος.

(4) Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος

(5) Η κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου του Εμμανουήλ, μη Εκτελεστικό Μέλος.

(6) Ο κ. Γεώργιος Πλιάτσικας του Ηλία, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

(7) Η κα Βασιλική Κρόκου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

(8) Ο κ. Κωνσταντίνος Κρασσάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Δ.Σ λήγει την 26η Φεβρουαρίου 2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2026.