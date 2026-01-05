Ενωμένη η αντιπολίτευση – Στα άκρα η σύγκρουση για τον Μαδούρο

-

Η αυγή του 2026 βρήκε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να κοντράρονται με σφοδρότητα για την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την κράτηση του Νικολάς Μαδούρο στις αμερικανικές φυλακές. Η σύγκρουση έχει ξεπεράσει ήδη κάθε όριο με τις κεντροαριστερές δυνάμεις της χώρας να στέκονται στη φράση του πρωθυπουργού πως «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών». ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και ο Αλέξης Τσίπρας σε κοινή γραμμή καταδίκασαν τη συγκεκριμένη δήλωση ζητώντας εξηγήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τι εκτιμούν στην αντιπολίτευση; Πως η δήλωση του πρωθυπουργού θα έπρεπε να ήταν ξεκάθαρη κατά της επεμβατικής πολιτικής που αποφάσισε να ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες στιγμές που πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο και κάποιες όχι. Πως από εδώ και το εξής η Ελλάδα θα επικαλείται την τήρηση της διεθνής νομιμότητας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο απέναντι στην Τουρκία; Είναι σαφές πως ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο σύγκρουσης της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Είναι νωρίς για συμπεράσματα κατά πόσο αυτή η σύμπλευση θα μπορούσε να πάρει και άλλα χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά δεν είναι κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, καθώς οι διαφορετικοί στόχοι των κομμάτων παραμένουν.

Ωστόσο, όλοι βλέπουν πως υπάρχει ένα νέο πεδίο επίθεσης κατά του Μαξίμου που δεν θα αφήσουν ανεκμετάλλευτο.

Προβληματικό κατά την αντιπολίτευση, πέρα από το κακό προηγούμενο παρέμβασης σε μια ξένη χώρα, είναι και το γεγονός πως ο Τραμπ χωρίς να έχει εσωτερική δημοκρατική νομιμοποίηση και αγνοώντας το Κογκρέσο προέβη στη συγκεκριμένη πράξη. Υπόψη του δεν πήρε ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δείχνοντας πως ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου μπορεί να είναι ευκαιριακός. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει την επιχείρηση ως πράξη επιβολής του νόμου, ενταγμένη στον πόλεμο κατά των «ναρκοτρομοκρατών».

Από την αντιπολίτευση επικαλούνται τα δημοσιεύματα των New York Times και της Washington Post που τονίζουν, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας ενός κράτους με το οποίο οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο. Δεν παραβλέπουν το γεγονός πως ο Μαδούρο είναι ένας ηγέτης με βαρύ ιστορικό καταστολής, εκλογικής νοθείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το μέτωπο κατά της κυβέρνησης είναι και σε αυτή την περίπτωση διευρυμένο, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε απέναντί του με ανακοινώσεις τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως «ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση».

Πηγές από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα σημείωναν, μετά τη δήλωση που έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη, ότι με αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει μεταξύ άλλων: «Ας μη γελιόμαστε, η πραγματική επιδίωξη των ΗΠΑ δεν είναι η ποιότητα της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων».

Από τη λεωφόρο Αμαλίας εκτίμησαν πως για άλλη μια φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα και να μην απαντήσει επί της ουσίας. Τα πνεύματα αναμένεται να οξυνθούν ακόμα πιο πολύ τις επόμενες ημέρες και με το άνοιγμα της Βουλής.

