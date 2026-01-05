Επίκαιρη ερώτηση Χαρίτση σε Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα – «Ντροπιαστική και επικίνδυνη η δήλωσή του»

Επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κατέθεσε η Νέα Αριστερά, με τον Αλέξη Χαρίτση να σημειώνει πως «έχω επικοινωνήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης δηλώνοντας την πρόθεσή μας για κοινές δράσεις και παραμένω ανοιχτός στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης: «Από την πρώτη στιγμή χαρακτήρισα τη δήλωση του πρωθυπουργού σχετικά με τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη βίαιη απομάκρυνση του Προέδρου της χώρας ως ντροπιαστική και επικίνδυνη.

Ωστόσο, η πολιτική κριτική δεν αρκεί.

Για τον λόγο αυτό, πριν από λίγο κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία ζητώ σαφείς απαντήσεις στα εξής:

1. Προτίθεται η ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει ρητά τη στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και τη βίαιη απομάκρυνση του Προέδρου της χώρας υπερασπιζόμενη, ως οφείλει, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ και πώς συνάδει η δήλωση του Πρωθυπουργού με τη σταθερή ανάγκη της Ελλάδας να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο χωρίς εξαιρέσεις, όταν αυτό αποτελεί κρίσιμο θεμέλιο των ελληνικών θέσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;

2. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σκοπεύει να υποστηρίξει ή να αναλάβει η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και ποια η στάση της στην επικείμενη έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας;».

«Παράλληλα, έχω επικοινωνήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης δηλώνοντας την πρόθεσή μας για κοινές δράσεις και παραμένω ανοιχτός στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών. Η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός και το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται α λα καρτ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Οφείλει εξηγήσεις στη Βουλή και τον ελληνικό λαό», καταλήγει ο κ. Χαρίτσης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.