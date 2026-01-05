Η ΕΚΤΕΡ παρουσίασε το νέο της λογότυπο, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή πορεία της και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της μετάβαση σε μια νέα σύγχρονη, ώριμη και εξωστρεφή εταιρική ταυτότητα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από την ίδρυσή της το 1959, η ΕΚΤΕΡ έχει συνδέσει το όνομά της με το ήθος, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα. Το λογότυπο που συνόδευσε την εταιρεία για περισσότερα από 65 χρόνια, υπήρξε σύμβολο σταθερότητας και τεχνικής αρτιότητας, ταυτισμένο με μια περίοδο εδραίωσης, ανάπτυξης και ενίσχυσης της παρουσίας της στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο.

Από το 1994, οπότε και εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη διαφάνεια, την εταιρική της διακυβέρνηση και τον θεσμικό της ρόλο. Σήμερα, η ΕΚΤΕΡ βρίσκεται σε ένα διαφορετικό στάδιο κατασκευαστικής ωριμότητας. Με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο έργων που ξεπερνούν το 1 δις Ευρώ, αυξημένες απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό στο μέλλον, το οπτικό της αποτύπωμα εξελίσσεται ώστε να εκφράζει τη σημερινή της πραγματικότητα.

Διατηρώντας τον αναγνωρίσιμο λεκτικό πυρήνα του ονόματος (αρτικόλεξο της Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων), το νέο λογότυπο υιοθετεί πιο καθαρές, σύγχρονες γεωμετρικές γραμμές και έναν δυναμικό και στιβαρό χαρακτήρα, που αποπνέει τεχνική υπεροχή, αξιοπιστία και τόλμη, ενώ χρωματικά το μπλε εκτός από την ελληνικότητα της εταιρείας, συμβολίζει εμπιστοσύνη, σταθερότητα και διαχρονικότητα.

Ταυτόχρονα αποτελεί φυσική συνέχεια μιας μακράς πορείας, ενσωματώνοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της ΕΚΤΕΡ να συνεχίζει να κατασκευάζει έργα με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στους μετόχους της.

Το νέο λογότυπο δεν αποτελεί μόνο αισθητική αναβάθμιση, αλλά σημείο εκκίνησης για τη νέα εποχή της ΕΚΤΕΡ.