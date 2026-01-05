Η-κυβέρνηση-Τραμπ-θα-συναντηθεί-με-ανώτατα-στελέχη-πετρελαϊκών-εταιριών-με-φόντο-τους-πόρους-της-Βενεζουέλας

Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, η κυβέρνηση Τραμπ προγραμματίζει συναντήσεις με τα ανώτατα στελέχη των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Στόχος των συναντήσεων είναι η αναζωογόνηση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες ελέγχου της χώρας πάνω στις ενεργειακές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Το Reuters αναφέρει ότι οι τρεις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες — Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron — δεν έχουν ακόμη συζητήσει με τη διοίκηση των ΗΠΑ σχετικά με την ανατροπή του Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερις ανώτατους αξιωματούχους της βιομηχανίας πετρελαίου που γνωρίζουν το θέμα.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ το Σαββατοκύριακο, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με «όλες» τις αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου, τόσο πριν όσο και μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας.

Με πληροφορίες από Guardian