Η πραγματική υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη – N.Rubini

Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι ακροδεξιοί ηγέτες, η μεγαλύτερη πρόκληση της Ευρώπης δεν είναι η μετανάστευση ή η «αφύπνιση», αλλά η δική της οικονομική και τεχνολογική οπισθοδρόμηση. Με την υστέρηση στην αύξηση της παραγωγικότητας και την ολοένα και μεγαλύτερη καινοτομία να λαμβάνει χώρα αλλού, η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές της αδυναμίες, αλλιώς κινδυνεύει να μείνει ακόμη πιο πίσω.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει μια λανθασμένη αξιολόγηση της Ευρώπης, η οποία θεωρείται εδώ και καιρό ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος της Αμερικής. Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση και άλλες πολιτικές που χλευάζονται από αξιωματούχους της κυβέρνησης ως «αφυπνισμένες», προειδοποιεί, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «διαγραφή του πολιτισμού» μέσα σε λίγες δεκαετίες.

Αυτό το επιχείρημα βασίζεται σε μια θεμελιώδη εσφαλμένη ερμηνεία της τρέχουσας δύσκολης κατάστασης της Ευρώπης. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή, αυτή έχει ελάχιστη σχέση με τη μετανάστευση ή την πολιτιστική πολιτική. Στην πραγματικότητα, το ποσοστό των κατοίκων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ελαφρώς υψηλότερο από ό,τι στην Ευρώπη .

Η πραγματική απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη έγκειται στην οικονομική και τεχνολογική της υστέρηση. Μεταξύ 2008 και 2023, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 87% στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με μόλις 13,5% στην ΕΕ. Κατά την ίδια περίοδο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ μειώθηκε από 76,5% του επιπέδου των ΗΠΑ σε 50%. Ακόμη και η φτωχότερη πολιτεία των ΗΠΑ – το Μισισιπή – έχει υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από αυτό αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας , της Ιταλίας και του μέσου όρου της ΕΕ .

Αυτό το διευρυνόμενο οικονομικό χάσμα δεν μπορεί να εξηγηθεί από δημογραφικά στοιχεία. Αντίθετα, αντικατοπτρίζει την ισχυρότερη αύξηση της παραγωγικότητας στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της τεχνολογικής καινοτομίας και της υψηλότερης συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής. Σήμερα, περίπου οι μισές από τις 50 μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο είναι αμερικανικές, ενώ μόνο τέσσερις είναι ευρωπαϊκές . Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, 241 αμερικανικές εταιρείες έχουν εξελιχθεί από νεοσύστατες επιχειρήσεις σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με μόλις 14 στην Ευρώπη.

Αυτές οι τάσεις εγείρουν ένα κρίσιμο ερώτημα: Ποιες χώρες θα ηγηθούν των βιομηχανιών του μέλλοντος και πού εντάσσεται η Ευρώπη; Ο αγώνας για την τεχνολογική ηγεσία εκτείνεται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, ο σχεδιασμός και η παραγωγή ημιαγωγών, η ρομποτική, η κβαντική υπολογιστική, η ενέργεια σύντηξης, η χρηματοοικονομική τεχνολογία και οι αμυντικές τεχνολογίες. Η Ευρώπη εισέρχεται σε αυτόν τον αγώνα με σαφώς μειονεκτική θέση.

Το αν οι ΗΠΑ ή η Κίνα ηγούνται σήμερα των βιομηχανιών του μέλλοντος παραμένει ανοιχτό προς συζήτηση, αλλά οι περισσότεροι παρατηρητές συμφωνούν ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια κούρσα δύο αλόγων, με την Αμερική να εξακολουθεί να προηγείται σε αρκετούς βασικούς τομείς. Πέρα από αυτό, η καινοτομία επικεντρώνεται σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα, η Ινδία και το Ισραήλ. Στην Ευρώπη, αντίθετα, οι καινοτόμες δραστηριότητες περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελβετία – δύο εκ των οποίων δεν είναι καν κράτη μέλη της ΕΕ.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα κυριαρχούν στις παγκόσμιες τεχνολογικές κατατάξεις, η Ευρώπη βρίσκεται μακριά από την κορυφή. Και οι προοπτικές δεν είναι καθόλου καθησυχαστικές, δεδομένου ότι το επόμενο κύμα καινοτομίας αναμένεται ευρέως να είναι πιο ανατρεπτικό από οτιδήποτε έχουμε δει τον τελευταίο μισό αιώνα.

Το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα πολύ βαθύτερο και πιο δυναμικό οικοσύστημα για τη χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να μην διαθέτει μια πραγματική ένωση κεφαλαιαγορών, γεγονός που περιορίζει την κλίμακα και την ταχύτητα με την οποία μπορούν να αναπτυχθούν οι νέες επιχειρήσεις.

Δεύτερον, η Ευρώπη παρεμποδίζεται από υπερβολική και κατακερματισμένη ρύθμιση. Μια νεοσύστατη επιχείρηση στις ΗΠΑ μπορεί να λανσάρει ένα προϊόν βάσει ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου και να έχει άμεση πρόσβαση σε μια αγορά άνω των 330 εκατομμυρίων καταναλωτών. Η ΕΕ έχει πληθυσμό περίπου 450 εκατομμυρίων, αλλά παραμένει διαιρεμένη μεταξύ 27 εθνικών κανονιστικών καθεστώτων. Μια ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δείχνει ότι τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά στην ΕΕ λειτουργούν σαν δασμοί περίπου 44% για τα αγαθά και 110% για τις υπηρεσίες – πολύ υψηλότεροι από τα επίπεδα δασμών που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις περισσότερες εισαγωγές.

Τρίτον, οι πολιτισμικές αντιλήψεις απέναντι στην ανάληψη κινδύνων διαφέρουν σημαντικά. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, ένας αποτυχημένος επιχειρηματίας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ (όπως η Ιταλία) μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινικές κυρώσεις, ενώ στις ΗΠΑ, ένας ιδρυτής τεχνολογικής εταιρείας που δεν έχει αποτύχει ποτέ θεωρείται συχνά ως υπερβολικά αποφεύγων τον κίνδυνο.

Τέταρτον, οι ΗΠΑ επωφελούνται από ένα βαθιά ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό-στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, ενώ η χρόνια υποεπένδυση της Ευρώπης στην άμυνα έχει αποδυναμώσει την ικανότητά της για καινοτομία. Τεχνολογικοί ηγέτες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, το Ισραήλ και, πιο πρόσφατα, η Ουκρανία δαπανούν μεγάλα ποσά για την άμυνα, με την στρατιωτική έρευνα να παράγει συχνά τεχνολογίες που έχουν πολιτικές εφαρμογές.

Παρά ταύτα, πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες ως μια ανταλλαγή μεταξύ ασφάλειας και κοινωνικής πρόνοιας. Στην πραγματικότητα, η παράνομη εκμετάλλευση των αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχει περιορίσει το είδος της καινοτομίας που θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει περισσότερα και από τα δύο μέσω της υψηλότερης παραγωγικότητας. Παραδόξως, η διατήρηση του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης θα απαιτήσει μεγαλύτερες επενδύσεις στην άμυνα, ξεκινώντας με την επίτευξη του νέου στόχου δαπανών του ΝΑΤΟ, ύψους 3,5% του ΑΕΠ.

Εάν η Ευρώπη επιτρέψει στην τεχνολογική της υστέρηση να αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες, κινδυνεύει με παρατεταμένη στασιμότητα και συνεχιζόμενη οικονομική παρακμή σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Υπάρχουν, ωστόσο, λόγοι για συγκρατημένη αισιοδοξία. Γνωρίζοντας όλο και περισσότερο ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή πρόκληση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν αρχίσει να προωθούν σοβαρές προτάσεις μεταρρυθμίσεων. Τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα είναι οι δύο σημαντικές εκθέσεις του 2024 για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ενιαία αγορά από τους πρώην Ιταλούς πρωθυπουργούς Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα , αντίστοιχα.

Η Ευρώπη διατηρεί επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά εκπαιδευτικά συστήματα και ερευνητικά ιδρύματα παγκόσμιας κλάσης. Με τα κατάλληλα κίνητρα και τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πολύ υψηλότερα επίπεδα εμπορικής καινοτομίας. Με ένα καλύτερο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα της Ευρώπης, η μεγάλη εσωτερική αγορά και τα αυξημένα ποσοστά αποταμίευσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απελευθέρωση ενός κύματος επενδύσεων.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι, ακόμη και αν η Ευρώπη δεν ηγηθεί ποτέ στις τεχνολογίες αιχμής, θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα υιοθετώντας και προσαρμόζοντας τις αμερικανικές και κινεζικές καινοτομίες. Πολλές από αυτές τις τεχνολογίες είναι γενικής χρήσης, ωφελώντας τόσο τους υιοθετούντες όσο και τους πρωτοπόρους.

Όλα αυτά φέρνουν την Ευρώπη σε ένα σημείο καμπής. Όπως παρατήρησε ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ , η πτώχευση συμβαίνει «σταδιακά και μετά ξαφνικά». Μέχρι στιγμής, η τεχνολογική παρακμή της Ευρώπης ήταν σταδιακή. Αλλά αν δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές της αδυναμίες, η σημερινή αργή διάβρωση θα μπορούσε να δώσει τη θέση της σε μια ξαφνική και μη αναστρέψιμη απώλεια οικονομικής σημασίας.