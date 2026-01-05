Θετικό-άνοιγμα-στα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-μετά-την-ανατροπή-Μαδούρο-από-τις-ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα (5/1), καθώς οι παγκόσμιες αγορές αντιδρούν στην ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται κατά 0,57% στις 599.53 μονάδες με τους βασικούς δείκτες να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου ενισχύεται αυτή τη στιγμή κατά 0,31% στις 9,981.30 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,60% στις 8,246.08 μονάδες. Αντίστοιχα, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,96% στις 24,760.55 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 0,38% στις 17,558.74 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB καταγράφει άνοδο 0,50% στις 45,603.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν πλήγματα στη λατινοαμερικανική χώρα πριν συλλάβουν τον πρόεδρο Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Υπενθυμίζεται ότι Μαδούρο και η Φλόρες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη μετά την επιχείρηση του Σαββάτου και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα «μέχρις ότου μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση».

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε την Κυριακή να αναδιπλώνεται από αυτές τις δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα μέσα πίεσης για να επιτύχει τους στόχους της πολιτικής της. Επίσης, δεν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν άμεσα τη Βενεζουέλα.

Στο πεδίο των μετοχών, οι ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού κλάδου ήταν μεταξύ των βασικών κερδισμένων στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας.

Η Rheinmetall κατέγραψε άνοδο 6,8% και η Leonardo ενισχύθηκε κατά 6,2%, ενώ οι μετοχές της Hensoldt AG διαπραγματεύονταν υψηλότερα κατά 5,2%. Η Renk σημείωσε κέρδη σχεδόν 4,5%. Συνολικά, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 2,5%.

Μεταξύ των άλλων μετοχών με τις μεγαλύτερες μεταβολές συγκαταλέγεται η ελβετική κατασκευάστρια βιομηχανικών βαλβίδων VAT Group, η οποία ηγήθηκε των πρωινών συναλλαγών με άνοδο 8,7%, ενώ η Johnson Matthey, βρετανική εταιρεία παραγωγής εξειδικευμένων χημικών προϊόντων, δραστικών φαρμακευτικών συστατικών και τεχνολογιών μπαταριών, κατέγραψε άνοδο 7,6%.

Όσον αφορά το πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο η ανατροπή του Μαδούρο να επηρεάσει τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μέλος του OPEC, αν και η χώρα παράγει λιγότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.