Κερδισμένα τα αμερικανικά διυλιστήρια, χαμένη η Κίνα από το σοκ της Βενεζουέλας

Η ανατροπή του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανοίγει έναν νέο κύκλο γεωοικονομικών ανακατατάξεων στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι σαφές: τα φορτία βενεζουελάνικου αργού κατευθύνονται ξανά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και απομακρύνονται από την Κίνα, προσφέροντας άμεσο όφελος στα αμερικανικά διυλιστήρια και πλήγμα στους Κινέζους αγοραστές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας τη σύλληψη του Μαδούρο, ξεκαθάρισε ότι το αμερικανικό εμπάργκο στο βενεζουελάνικο πετρέλαιο παραμένει προς το παρόν σε ισχύ. Ταυτόχρονα, όμως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ταχείας άρσης των κυρώσεων, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν τη Βενεζουέλα για ένα διάστημα». Το μήνυμα προς τις αγορές ήταν ξεκάθαρο: οι ροές πετρελαίου αλλάζουν, αλλά η παραγωγή δεν πρόκειται να ανακάμψει από τη μία μέρα στην άλλη.

Περιορισμένη επίδραση στις τιμές, μεγάλη επίδραση στους συσχετισμούς

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είχαν κινηθεί ανοδικά τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς η Ουάσινγκτον ενίσχυε τη στρατιωτική και οικονομική πίεση στο Καράκας. Ωστόσο, η επίδραση στο παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης παραμένει περιορισμένη. Το 2026 αναμένεται πλεόνασμα προσφοράς, ενώ η Βενεζουέλα παράγει σήμερα μόλις περίπου 900.000 βαρέλια ημερησίως — λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η κατάρρευση της παραγωγής είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών αποεπένδυσης, λανθασμένων κρατικών πολιτικών και σκληρών διεθνών κυρώσεων. Από κάποτε βασικός παίκτης, η χώρα έχει μετατραπεί σε περιφερειακό προμηθευτή με κρίσιμη όμως γεωπολιτική σημασία λόγω της ποιότητας του αργού της.

Γιατί τα αμερικανικά διυλιστήρια είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Τα διυλιστήρια του Κόλπου του Μεξικού στις ΗΠΑ έχουν σχεδιαστεί εδώ και δεκαετίες για να επεξεργάζονται βαριά αργά πετρέλαια – ακριβώς τον τύπο που παράγει η Βενεζουέλα. Παρά την έκρηξη της αμερικανικής παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου την προηγούμενη δεκαετία, μεγάλο μέρος της διυλιστικής υποδομής εξακολουθεί να χρειάζεται βαριά grades για να λειτουργεί αποδοτικά.

Οι εξαγωγές βενεζουελάνικου αργού προς τις ΗΠΑ είχαν κορυφωθεί το 1997 στα 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αντιπροσωπεύοντας το 44% της παραγωγής της χώρας. Σταδιακά μειώθηκαν και κατέρρευσαν πλήρως την περίοδο 2020–2022, όταν ο Τραμπ επέβαλε άμεσες κυρώσεις στην κρατική εταιρεία PDVSA.

Η εικόνα άλλαξε μερικώς μετά το 2020, όταν η Chevron έλαβε ειδική άδεια να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στη χώρα. Έτσι, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 227.000 βαρέλια ημερησίως το 2024 και περίπου 140.000 βαρέλια ημερησίως στο δεκάμηνο του 2025.

Η Κίνα χάνει το φθηνό πετρέλαιο

Ο μεγάλος χαμένος των εξελίξεων είναι η Κίνα. Μετά τις αμερικανικές κυρώσεις του 2019, το Πεκίνο εξελίχθηκε στον βασικό αγοραστή βενεζουελάνικου πετρελαίου, απορροφώντας πάνω από το 50% των εξαγωγών της χώρας, περίπου 768.000 βαρέλια ημερησίως.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων κατέληγε σε ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια, τα λεγόμενα «teapots», τα οποία αγόραζαν το πετρέλαιο με μεγάλες εκπτώσεις, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις. Αν αυτές αρθούν, το πετρέλαιο θα τιμολογείται σε διεθνή επίπεδα, αφαιρώντας το βασικό οικονομικό κίνητρο αυτών των αγορών.

Ένα ακόμη τμήμα των εξαγωγών προς την Κίνα εξυπηρετεί την αποπληρωμή χρεών του Καράκας προς το Πεκίνο. Το αν αυτό το καθεστώς θα συνεχιστεί παραμένει αβέβαιο, καθώς τα φορτία αυτά παραδίδονται σε τιμές κοντά στο κόστος παραγωγής, πολύ χαμηλότερες από τις διεθνείς.

Ταχύτερη ανακατεύθυνση, αργή ανάκαμψη παραγωγής

Η γεωγραφία παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ πιο κοντά στη Βενεζουέλα από ό,τι η Κίνα, με χαμηλότερα μεταφορικά κόστη και καλύτερη τεχνική συμβατότητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αμερικανικές εισαγωγές θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά πάνω από 200.000 βαρέλια ημερησίως μέσα σε λίγους μήνες, υπερδιπλασιάζοντας τα σημερινά επίπεδα.

Η παραγωγή, όμως, είναι άλλο ζήτημα. Παρά τα τεράστια αποδεδειγμένα αποθέματα — περίπου 303 δισ. βαρέλια, τα μεγαλύτερα παγκοσμίως — οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη απαιτεί πολιτική σταθερότητα, νομικές εγγυήσεις και δισεκατομμύρια επενδύσεων.

Αμερικανικές και δυτικές εταιρείες όπως η Exxon Mobil και η ConocoPhillips είχαν αποχωρήσει μετά τις εθνικοποιήσεις των προηγούμενων δεκαετιών και διατηρούν ακόμη ανεξόφλητες απαιτήσεις δισεκατομμυρίων από το βενεζουελάνικο κράτος. Χωρίς επίλυση αυτών των εκκρεμοτήτων, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις δύσκολα θα προχωρήσουν.

Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση της παραγωγής κατά 200.000 βαρέλια ημερησίως τον πρώτο χρόνο μετά την αλλαγή καθεστώτος και για πιθανή διπλάσια παραγωγή μέσα σε μία δεκαετία. Μέχρι τότε, το μήνυμα προς τους επενδυτές είναι σαφές: οι κανόνες στο παγκόσμιο ενεργειακό παιχνίδι αλλάζουν, αλλά όχι με την ταχύτητα που υπόσχονται οι πολιτικές δηλώσεις.