Κλείσιμο-σε-θετικό-έδαφος-για-τα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια:-Ξεπέρασε-τις-600-μονάδες-ο-stoxx

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα 5/1, καθώς οι παγκόσμιες αγορές αντιδρούν στην ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε 0,94% υψηλότερα στο κλείσιμο στο Λονδίνο ξεπερνώντας τις 600 μονάδες και κλείνοντας στις 601,76, με τις περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές σε θετικό έδαφος και τους κλάδους μικτούς. Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ως εξής:

Βρετανικός FTSE: +0,54% στις 10.004,57μονάδες,

Γαλλικός CAC 40: +0,20% στις 8.211,50 μονάδες,

Γερμανικός DAX: +1,29% στις 24.856,32 μονάδες.

Ισπανικός IBEX: +0,70% στις 17.614,40 μονάδες,

Ιταλικός MIB: +1,04% στις 45.847,32 μονάδες.

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές αντιδρούν στις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιθέσεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής πριν αιχμαλωτίσουν τον πρόεδρο Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη μετά την επιχείρηση του Σαββάτου και κατηγορήθηκαν για εγκλήματα διακίνησης ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να υπάρξει μια ασφαλής, σωστή και δίκαιη μετάβαση».

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να υποχωρεί από αυτά τα σχόλια την Κυριακή, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα χρησιμοποιήσει μόνο τα κατάλληλα μέσα για να πετύχει τους πολιτικούς της στόχους. Δεν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνούσαν άμεσα τη Βενεζουέλα.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικών εταιρειών ήταν από τους βασικούς κερδισμένους στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας. Οι μετοχές της Rheinmetall ανέβηκαν 9,3%, ενώ η Hensoldt AG σημείωσε άνοδο σχεδόν 8,2% και η Renk 8%. Η Leonardo ενισχύθηκε κατά 6,3%. Συνολικά, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense κατέγραψε την υψηλότερη τιμή του από τις 3 Οκτωβρίου, με άνοδο 4%.

Άλλες σημαντικές μετοχές που κινήθηκαν ανοδικά ήταν η ελβετική βιομηχανία βαλβίδων VAT Group, που ενισχύθηκε κατά 12,1%, η οποία ηγήθηκε της ανόδου του συνολικού δείκτη Stoxx 600 στο κλείσιμο. Η Johnson Matthey, βρετανική εταιρεία παραγωγής ειδικών χημικών προϊόντων, δραστικών φαρμακευτικών συστατικών και τεχνολογίας μπαταριών, προσέθεσε 5,4%.