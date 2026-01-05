Κρίσιμο-τριήμερο-διεργασιών-μετά-τις-χθεσινές-αποφάσεις-των-μπλόκων

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ενα κρίσιμο παράθυρο για τις εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων διαμορφώνεται από σήμερα μέχρι την Τετάρτη, καθώς στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το διήμερο Πέμπτη – Παρασκευή. Κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι η πρόταση – πρόσκληση για διάλογο συντεταγμένα και με ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών παραμένει στο τραπέζι.

Χθες πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου προγραμματισμένη σύσκεψη, στην οποία, όπως επισημαίνει κυβερνητικό στέλεχος, έγινε αναλυτική ενημέρωση και εξειδίκευση των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση και των προτάσεων που έχει διατυπώσει ως απάντηση στα αιτήματα που έχουν ακουστεί από την πλευρά των αγροτών.

Το θέμα θα συζητηθεί και στον πρωινό καφέ σήμερα, όπου θα οριστικοποιηθούν τα επόμενα βήματα και οι κινήσεις που θα γίνουν. Φαίνεται ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται σε αυτό το στάδιο είναι να γίνουν πιο συγκεκριμένες οι παρεμβάσεις που η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει για αφορολόγητο πετρέλαιο και για μειωμένη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για τους παραγωγούς. Μάλιστα, κυβερνητική πηγή άφηνε χθες να εννοηθεί ότι εάν και από την πλευρά των αγροτών υπάρχει διάθεση για ουσιαστική συζήτηση πάνω στα δύο αυτά θέματα, τότε είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, εκτίμησε χθες ότι στο τέλος «θα πρυτανεύσει η κοινή λογική» και θα προσέλθουν σε διάλογο οι αγρότες, ενώ επανέλαβε ότι ο διάλογος είναι η μόνη ρεαλιστική οδός για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Ο αρμόδιος υπουργός μίλησε για τις παρεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει αλλά και για τα θέματα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται κατά προτεραιότητα, αναφέροντας το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, την χαμηλότερη τιμή αγροτικού ρεύματος, το αίτημα για αποζημίωση στο 100% από τον ΕΛΓΑ, αλλά και στην επιπλέον στήριξη σε προϊόντα όπως το βαμβάκι, το σιτάρι και η μηδική.

Η πρόσκληση για διάλογο παραμένει, λοιπόν, η βασική γραμμή από την πλευρά της κυβέρνησης, με βασικό ζητούμενο να μην υλοποιηθούν οι αποφάσεις για ενίσχυση των αποκλεισμών. Κυβερνητική πηγή εκτιμά ότι από την αντίδραση που θα καταγραφεί σήμερα και αύριο θα φανεί εάν είναι ειλικρινής η τοποθέτηση από την πλευρά των αγροτών ότι περιμένουν κάτι πιο συγκεκριμένο για να προσέλθουν στον διάλογο. Σε κάθε περίπτωση, στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι διαθέσιμοι δίαυλοι.

Στην κυβέρνηση έχουν ήδη διαμηνύσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η προοπτική παρατεταμένου αδιεξόδου δεν είναι επιθυμητή και ότι απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο έχει ήδη εξετασθεί εναλλακτικό σχέδιο, το λεγόμενο plan B, που περιλαμβάνει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο μιας ανοιχτής σύγκρουσης με τον αγροτικό κόσμο δεν είναι το ιδανικό σενάριο και μέχρι την τελευταία στιγμή θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί.

