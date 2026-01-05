Μαδούρο, εναέρια κυκλοφορία και ανεξάρτητες αρχές μεγαλώνουν το χάσμα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στο κόκκινο ανεβαίνει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την αρχή της νέας χρονιάς μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την εξωτερική πολιτική και τη στάση της Ελλάδας στη σύλληψη Μαδούρο, την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αλλά και τις ανεξάρτητες αρχές.

Εξωτερική πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται, διαμηνύουν από τη Χαριλάου Τρικούπη και χαρακτηρίζουν «απαράδεκτη» την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

«Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον ενίσχυσης του αναθεωρητισμού και του δικαίου του ισχυρού, η χθεσινή δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού είναι βαθιά προβληματική και πλήρως αναντίστοιχη προς την ιστορία της χώρας μας… Η αναφορά του μάλιστα ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” από τη θέση του πρωθυπουργού μίας χώρα που στηρίζει διαχρονικά την εξωτερική της πολιτική στη διεθνή νομιμότητα και φέρει ακόμα το τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, είναι απαράδεκτη. Με ποιο δικαίωμα και με ποια στόχευση μπορεί ένας πρωθυπουργός να μεταβάλλει τη θεμελιώδη βάση της εθνικής εξωτερικής πολιτικής;

Πώς μπορεί η χώρα μας να στηρίζει την εφαρμογή των διεθνών κανόνων, όταν η κυβέρνησή της αποδέχεται ρητώς την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και του δικαίου του ισχυρού;Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός.Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι, απλώς, ανεπίγνωστη και εθνικά επικίνδυνη», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που σήμερα βρίσκεται στο Φανάρι και θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που ζητά εξηγήσεις και άμεση αναβάθμιση του εξοπλισμού.

«Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας και του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας προϋποθέτει τη δημόσια και υπεύθυνη παρουσίαση των λόγων που οδήγησαν στην απώλεια συχνοτήτων και στη σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος, καθώς και την ανάληψη ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Η σιωπή και η απουσία θεσμικών εξηγήσεων υπονομεύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη πολιτών, εργαζομένων και διεθνών φορέων. Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει με εκκωφαντικό τρόπο, για ακόμη μία φορά, το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων και της παλαιότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει απαρχαιωμένος, ευάλωτος και ανεπαρκώς συντηρημένος», αναφέρουν σε κοινή δήλωση ο Αναστάσιος Νικολαΐδη, Βουλευτή Δράμας και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών και ο Νίκος Ηλιού, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Με το άνοιγμα της Βουλής η συζήτηση για την ανάδειξη των επικεφαλής στις χηρεύουσες ανεξάρτητες αρχές αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Την στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης

«Το καλοκαίρι ο κ. Ανδρουλάκης μου έστειλε μία επιστολή που ζητούσε οι τρεις θέσεις των προέδρων να προκηρυχθούν και να υποβληθούν υποψηφιότητες. Πήρα ομόφωνη απόφαση από τη διάσκεψη των προέδρων. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να λέει δεν ψηφίζω τίποτα μαζί με τη ΝΔ» σχολίασε ο Νικήτας Κακλαμάνης στο OPEN.

Tο ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά μέχρι τέλους και παραπέμπει στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

«Τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού. Δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών. Το ΠΑΣΟΚ όπως και κάθε άλλο κόμμα θα καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια», σημειώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Ήδη πάντως ο Νικήτας Κακλαμάνης μετά και το αίτημα του πρωθυπουργού κατά τον πρωτοχρονιάτικο καφέ, για επίσπευση της διάσκεψης των προέδρων, τη δρομολογεί για μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν τις προτάσεις τους, ενώ φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί και μια άτυπη Επιτροπή αποτελούμενη από στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη που μελετούν τα βιογραφικά που έχουν ήδη κατατεθεί προκειμένου να προκρίνουν τα επικρατέστερα ως προτάσεις του κόμματος. Η ανοιχτή διαδικασία επιλογής και αξιοκρατικής αξιολόγησης των προσώπων για τις ανεξάρτητες αρχές ήταν έξαλλου μια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως φροντίζουν να υπενθυμίζουν σε κάθε ευκαιρία στελέχη της πράσινης παράταξης.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετούς μήνες, μετά τις παραιτήσεις του Χρήστου Ράμμου από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και του Κωνσταντίνου Μενουδάκου από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ άτυπα έχει παραταθεί η θητεία του Συνηγόρου του Πολίτη.

