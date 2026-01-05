Μαραγγέλη-στη-δίκη-novartis:-Βραβεύτηκα-από-τις-αμερικανικές-αρχές,-οι-καταθέσεις-μου-κρίθηκαν-αξιόπιστες

Για «βράβευση» από τις αμερικανικές αρχές οι οποίες και έκριναν, όπως υποστήριξε, αξιόπιστες τις καταθέσεις της για την υπόθεση της Novartis, μίλησε σήμερα για πρώτη φορά στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας, Μαρία Μαραγγέλη.

Η κατηγορούμενη, η οποία κατά τη διάρκεια των ερευνών για τη Novartis έφερε την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, όπου δικάζεται η ίδια μαζί με το Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για τα όσα «ψευδή», σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν καταθέσει σε βάρος δέκα πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα περί δωροληψίας τους από τον φαρμακευτικό κολοσσό.

Ωστόσο, οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά από αυτές τις καταθέσεις – οι οποίες είχαν ανάψει «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας – η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας της Novartis, είπε σήμερα κατά την απολογία της πως όσα κατέθεσε τότε στους εισαγγελείς Διαφθοράς είναι όλα όσα έζησε και είδε ως γραμματέας του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, Κωνσταντίνου Φρουζή.

«Εγώ κατέθεσα για τις αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας, δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ούτε δόλο για αυτά τα πρόσωπα. Δεν ήξερα πως θα εξελιχθεί η υπόθεση μετά», υποστήριξε η κατηγορούμενη, η οποία σήμερα ζει στο εξωτερικό και ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης απουσίαζε από το ακροατήριο, εκπροσωπούμενη από τους δικηγόρους της, σήμερα αιφνιδιαστικά βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα και ζήτησε να απολογηθεί.

Σήμερα, ωστόσο, για πρώτη φορά η κυρία Μαραγγέλη αναφέρθηκε στις καταθέσεις της για την υπόθεση της Novartis στις ΗΠΑ και αποφεύγοντας τη λέξη αμοιβή, μίλησε για «δώρο» και «βράβευσή» της από τις αμερικανικές αρχές επειδή, κατά τους ισχυρισμούς της, όσα τους αποκάλυψε για τις πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας κρίθηκαν αξιόπιστα. Όπως δε υποστήριξε, κατέθεσε στις αμερικανικές αρχές μεγάλο διάστημα μετά τις καταθέσεις της στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά στην κατάθεσή της η κυρία Μαραγγέλη υποστήριξε: «Τέλη του 2016 εισέβαλλε η εισαγγελία Διαφθοράς και κατάσχεσε έγγραφα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές από την εταιρεία (…). Εγώ προσωπικά στα μέσα του 2017 πήρα κλήση από την εισαγγελία Διαφθοράς και εμφανίστηκαν ενώπιόν τους. Η κυρία Τουλουπάκη μού ανέφερε για την έρευνα και μου είπε ότι “αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να καταθέσετε όσα γνωρίζετε”. Μου ανέλυσε το νόμο που ουσιαστικά έλεγε ότι είμαι υποχρεωμένη να καταθέσω χωρίς να αποκρύψω στοιχεία. Μπήκα σε δίλημμα. Υπήρχε φόβος, είχα λάβει μήνυμα από το 2015 από τον κ. Φρουζή που μου έλεγε ότι από όποιον και αν ερωτηθώ, να μην μιλήσω και ότι αυτό θα γυρνούσε μπούμερανγκ για μένα. Είχε ξεκινήσει δηλαδή η απειλή. Με απείλησαν ακόμη και με τη ζωή των παιδιών μου. Έκανα καταγγελία στην αστυνομία αλλά μπήκε στο αρχείο. Είπα για τις απειλές αυτές στην κυρία Τουλουπάκη και μου απάντησε ότι “εσύ θα πεις αυτά που γνωρίζεις” και μου ανέλυσε το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Παράλληλα, σκεφτόμουν πως αν σε περίπτωση εγώ σιωπήσω για κάποια γεγονότα θα βρισκόμουν πάλι εκτεθειμένη στη Δικαιοσύνη. Ήξερα ότι θα κλητεύονταν και άλλοι υπάλληλοι που επίσης γνώριζαν. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δηλαδή. Αποφάσισα να πω την αλήθεια στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Τότε δεν υπήρχε ούτε καν σαν υπόνοια στο μυαλό μου η λέξη “Αμερική”».

Πρόεδρος: Μας λέτε δηλαδή ότι τότε δεν είχατε καταθέσει στις ΗΠΑ;

Κατηγορούμενη: Δεν γνώριζα τίποτα απολύτως για έρευνα στην Αμερική. Κατέθεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη και πολύ μεταγενέστερα έμαθα από την κυρία Τουλουπάκη ότι με έψαχναν οι αμερικανικές αρχές να καταθέσω. Δεν έδωσα σημασία. Αφού είχα ολοκληρώσει τις καταθέσεις μου εδώ, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον κύριο από την αμερικανική πρεσβεία που μου είπε πως πρόκειται για έρευνα για τη Novartis. Από εκεί και μετά έγινε ραντεβού και τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Δεν ήξερα τότε για χρήματα και βραβεία. Μου ανακοινώθηκε το 2023 για κάποια “βραβεία και τα πήρα το 2023”. Προσωπικά νιώθω αδικημένη γιατί είπα τα γεγονότα που ζούσα και πρωτοδίκως κρίθηκα αναξιόπιστη. Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν. Για την ελληνική Δικαιοσύνη όμως είμαι αξιόπιστη κατά το ήμισυ γιατί σε κάποιες άλλες υποθέσεις με έχουν καλέσει για μάρτυρας. Είστε δευτεροβάθμιο δικαστήριο και ζητώ μια δίκαιη απόφαση.

Σε άλλο σημείο της απολογίας της η κυρία Μαραγγέλη υποστήριξε: «Εγώ μίλησα για χρήματα που κινήθηκαν εκτός τραπεζικού συστήματος από τον κ. Φρουζή. Ότι έχω πει είναι αλήθεια και αποδείχθηκαν και από άλλους μάρτυρες και τον συγκατηγορούμενό μου τον κ. Δεσταμπασίδη (…). Για την βαλίτσα στο Μέγαρο Μαξίμου βέβαια, ότι μπήκε στο πορτ – μπαγκάζ του κ. Φρουζή μπήκε και εκείνος γύρισε με άδεια τη βαλίτσα. Τώρα εάν τα πήρανε τα χρήματα εγώ δεν μπήκα μαζί τους μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, εγώ αυτό που είδα αυτό κατέθεσα. Ο Φρουζής γύρισε πίσω και πανηγύριζε λέγοντας ότι η βαλίτσα παραδόθηκε».

Πρόεδρος: Λέτε όμως και για πράγματα που είδατε. Είπατε για παράδειγμα ότι «ήμουν βέβαιη ότι χρήματα προορίζονταν και για τον κ. Στουρνάρα».

Κατηγορούμενη: Αυτά μου έλεγε ο κ. Φρουζής.

Πρόεδρος: Ότι έλεγε δηλαδή ο κ. Φρουζής, εσείς το είχατε Ευαγγέλιο; Τόση εμπιστοσύνη του είχατε;

Κατηγορούμενη: Ναι και από τη στιγμή που διατυμπάνιζε σε όλη την εταιρεία ότι ο στόχος επιτεύχθηκε!

Πρόεδρος: Εσείς αυτές τις ατασθαλίες που ειπώθηκε ότι έκανε, τις γνωρίζατε; Εσείς μας είπατε ότι έκανε κομπίνες ακόμη και για να παίρνει βενζίνες. Και μας λέτε ότι αυτόν τον άνθρωπο τον πιστεύατε;

Κατηγορούμενη: Κατέθεσα για αυτά που έβλεπα. Δεν είχα απολύτως κανένα μένος εναντίον των ανθρώπων αυτών (σ.σ. τα πολιτικά πρόσωπα). Εγώ αυτά που ανέφερα ήταν αυτά που γινόταν στην εταιρεία. Δεν δέχθηκα καμία πίεση κατά τη διάρκεια των καταθέσεών μου. Μίλησα για αυτά που έβλεπα.

Πρόεδρος: Καταθέσατε για ποσό 2 εκατ. ευρώ προς τον κ. Γεωργιάδη και μετά είπατε για πόσα 20 και 50 χιλιάδων ευρώ….

Κατηγορούμενη: Ο Φρουζής είχε πει για 2 εκατ. ευρώ. Τώρα για τα 50 και τα 20.0000 ευρώ έγινε η καταμέτρηση μπροστά μου και παραδόθηκαν τα χρήματα. Οι συναντήσεις του Φρουζή με τον Γεωργιάδη ήταν πολύ συχνές. Σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός εγώ είχα μιλήσει με τη γραμματέα του κ. Γεωργιάδη και ο κ. Φρουζής πήγαινε μετά προετοιμασμένος.

Πρόεδρος: Δεν σας προβλημάτισε που τη μια έλεγε για 2 εκατ. ευρώ και μετά για 50 και 20.000 ευρώ;

Κατηγορούμενη: Αυτό που είδα ανέφερα στην εισαγγελία Διαφθοράς. Η καταμέτρηση έγινε μπροστά μου, έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μου όλα αυτά. Τα είχα δει τα λεφτά.

Πρόεδρος: Δεν θα μπορούσε ο Φρουζής αντί να δώσει το φάκελο αυτόν, να δώσει έναν άλλο;

Κατηγορούμενη: Για τη βαλίτσα σας είπα ότι έφυγε από την εταιρεία και πήγε στο Μαξίμου. Από εκεί και πέρα δεν τον είδα αν μπήκε στο Μέγαρο.

Πρόεδρος. Μας είπατε ότι καταθέσατε στις ΗΠΑ. Δημιουργείται μια απορία. Γιατί δεν αναφέρεται καθόλου στην απόφαση του συμβιβασμού το θέμα των πολιτικών προσώπων;

Κατηγορούμενη: Εγώ δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τι ακριβώς συμφωνήθηκε.

Πρόεδρος: Δεν γίνεται καμία αναφορά σε χρηματισμό πολιτικών προσώπων. Αντιθέτως γίνεται αναφορά στον τρόπο χρηματισμού γιατρών….

Κατηγορούμενη: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί.

Εισαγγελέας: Ήσασταν μια απλή υπάλληλος ή εξ απορρήτων του κ. Φρουζή;

Κατηγορούμενη: Ήμουν το δεξί χέρι του κυρίου Φρουζή.

Εισαγγελέας: Καταθέσατε ότι οι χορηγίες της Novartis αυξήθηκαν προς την εταιρεία της συζύγου του κ. Στουρνάρα. Δεν ήσασταν εδώ αυτόπτης….

Κατηγορούμενη: Έδινα τις καταθέσεις μου σε κάποιες ώρες νυχτερινές, μπορεί να μην είχαν αποτυπωθεί καλά όσα έλεγα. Γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση πριν. Για παράδειγμα να σας πως ότι μπροστά μου ο Φρουζής έπαιρνε τηλέφωνα σε εταιρείες που είχε επιρροή και έλεγε να αυξήσουν τις χορηγίες στην εταιρεία της συζύγου του κ. Στουρνάρα. Δεν έχω κάνει κάποια εικασία.

Εισαγγελέας: Στις καταθέσεις σας αναφέρατε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Δεν είχατε επίγνωση ότι αυτά που είπατε θα τύχουν κάποιας έρευνας;

Κατηγορούμενη: Εγώ κατέθετα για τη Novartis και τις αθέμιτες πρακτικές της. Δεν υπήρχε κάποιος σκοπός ή κάποιος δόλος.

Εισαγγελέας: Δεν μπήκατε σε κάποιον προβληματισμό για αυτά που είδατε εσείς από τον Φρουζή να κάνει; Να διευκρινίσετε δηλαδή στις καταθέσεις σας “ναι αυτά είδα να κάνει ο Φρουζής αλλά δεν γνωρίζω το αποτέλεσμα”. Εσείς καταθέσατε βεβαιότητες.

Κατηγορούμενη: Εγώ κατέθεσα για αυτά που είδα.

Εισαγγελέας: Λέτε ότι ο Φρουζής παρέδωσε βαλίτσα με λεφτά στον Αντώνη Σαμαρά…

Κατηγορούμενη: Γύρισε ο Φρουζής και είπε ότι παρέδωσε και ήταν ευχαριστημένος. Εγώ δεν είπα τίποτα για το τι έγινε στο Μαξίμου. Γύρισε με μια βαλίτσα άδεια….

Εισαγγελέας: Με την εξέλιξη που είχε μετά η υπόθεση εσείς τι θεωρείτε ότι έγινε;

Κατηγορούμενη: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι κατέθεσα αυτά που γνώριζα. Δεν είχα σκοπό να στοχοποιήσω κάποιον, δεν τους γνώριζα. Η αναφορά στα πρόσωπα ήταν για να αποκαλύψω τις αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Δεν γνώριζα ότι αυτά θα πάνε στη Βουλή ούτε με ενημέρωσε κάποιος.

Εισαγγελέας: Είχατε έλθει σε επαφή με δικηγόρο; Δίνατε καταθέσεις επί μακρόν…

Κατηγορούμενη: Δεν γνώριζα, ήμουν απλώς μάρτυρας. Ούτε η κυρία Τουλουπάκη μου είπε ότι θα πάει η υπόθεση στη Βουλή.

Εισαγγελέας: Δώσατε πολλά αποδεικτικά μέσα για τη Novartis στις Αρχές. Πώς και δεν υπήρχε ποτέ ένα mail για δωροδοκίες;

Κατηγορούμενη: Μα δεν γινόντουσαν τέτοιες διαβεβαιώσεις μέσω mail.

Εισαγγελέας: Ούτε εσείς σκεφτήκατε αν έπρεπε να έχετε κάποιο αποδεικτικό μέσο για αυτά που λέγατε;

Κατηγορούμενη: Εγώ γιατί να έχω; Η διοίκηση με τον Φρουζή τα κανονίζανε αυτά.

Εισαγγελέας: Τι σχέση είχατε με τον κ. Φρουζή;

Κατηγορούμενη: Σχέση υπαλλήλου – προϊστάμενου.

Εισαγγελέας: Μα του έχετε κάνει και αγωγή που λέτε μέσα μέχρι και για σεξουαλική παρενόχληση….

Κατηγορούμενη: Αυτό δεν έχει να κάνει με τις αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας.

Η δίκη συνεχίζεται με την αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.