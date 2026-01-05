Μαρινάκης:-Επικίνδυνοι-όσοι-συγκρίνουν-τον-Μαδούρο-με-την-εισβολή-στην-Ουκρανία-ή-την-Κύπρο

Στην αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «τώρα δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα» μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κλήθηκε να απαντήσει ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισημαίνοντας «πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν κάποιοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου».

«Είπε ποτέ ο πρωθυπουργός ότι το Διεθνές Δίκαιο μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη; Ποτέ», όπως ανέφερε. «Είπε πως δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για ζητήματα Διεθνούς Δικαίου. Όταν λες ότι δεν είναι η στιγμή να μιλήσεις για ένα θέμα, υπονοείς ξεκάθαρα ότι με την πρώτη ευκαιρία – δηλαδή στο ΣΑ του ΟΗΕ – θα το κάνεις. Επικίνδυνη λοιπόν δεν είναι αυτή η σαφής αποστροφή, αλλά επικίνδυνοι είναι όλοι εκείνοι που προσπαθούν να πιαστούν από το οτιδήποτε και να ερμηνεύσουν τα πάντα, όχι για να κάνουν κακό στην κυβέρνηση, αλλά στη χώρα».

«Το πιο φοβερό από όλα είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο και την Ουκρανία. Τα κόμματα που το κάνουν αυτό κάνουν κακό στα δικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλαδή σε μια χώρα με κυβέρνηση νόμιμα εκλεγμένη, μια χώρα διεθνώς αναγνωρισμένη, ή την εισβολή στην Κύπρο μας με μια επιχείρηση κατά ενός προσώπου και ενός δικτάτορα;»

Και συνέχισε λέγοντας:

«Στη χώρα έχουμε τους ξεδιάντροπους υπερασπιστές Μαδούρο και όσους ηθελημένα ή άθελά τους βάζουν πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα. Ο Μαδούρο τον Ιούλιο του 2024 έκανε εκλογές και ενώ η αντιπολίτευση πήρε 67%, ο Μαδούρο παρέμεινε στο τιμόνι της χώρας του. Έχουμε τουλάχιστον 150 πολίτες που έχουν δολοφονηθεί από το καθεστώς Μαδούρο. Η Βενεζουέλα υπό το καθεστώς αυτό δεν είναι αναγνωρισμένη ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Ευρώπη. Δείτε από ποιους είναι αναγνωρισμένη».

«Χέρι-χέρι η κυβέρνηση Τσίπρα με καθεστώς Μαδούρο»

Στη συνέχεια, μάλιστα, με αφορμή σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις σχέσεις της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με το καθεστώς Μαδούρο.

«Η Ελλάδα είχε για περίπου 5 χρόνια μια κυβέρνηση που ήταν χέρι-χέρι με ένα στυγνό καθεστώς. Είχε προβεί μάλιστα και σε συγκάλυψη του τότε πρέσβη της Βενεζουέλας μετά από καταγγελίες γυναικών. Μιλάει τώρα ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός αυτού του κόμματος, αυτής της κυβέρνησης με αυτά που έχουν συμβεί, με τον αχυράνθρωπο του Μαδούρο στην Ελλάδα, τα ταξίδια των υπουργών και δεν βρίσκει μια λέξη να πει ότι έκαναν λάθος. Ήταν και παραμένουν ταυτισμένοι με το καθεστώς Μαδούρο».

