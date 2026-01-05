Μαρινάκης:-Την-Τετάρτη-τα-μέτρα-για-τους-αγρότες-με-ή-χωρίς-την-παρουσία-τους,-δεν-υπάρχει-άλλη-υπομονή

Αιχμές άφησε ο κ. Μαρινάκης κατά της αντιπολίτευσης για τη Βενεζουέλα. «Δείτε αν έβγαλαν ανακοινώσεις ότι το 67% έχασε από το 30%. Ψάξτε να βρείτε τι ανακοινώσεις έγιναν από αυτούς τους δήθεν ευαίσθητους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι βιαστικοί «ξεσήκωσαν μια συζήτηση αχρείαστη για τη χώρα».

«Η αστυνομία διαχειρίστηκε μια κατάσταση που δημιουργήθηκε από μπλόκα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι ασφαλές για τους οδηγούς να κάνουν σλάλομ στους δρόμους, τότε πολύ απλά δεν κάνουν ως πολιτικό σύστημα για αυτή τη δουλειά. Είναι μια αστεία θεωρία ότι η αστυνομία έκλεινε τους δρόμους» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.

Κάνοντας λόγο, δε, για «νέο ξυλόλιο» ότι «η αστυνομία κλείνει τους δρόμους» υπογράμμισε ότι «θα καταρρεύσει η θεωρία ότι η κακιά αστυνομία δεν έχει κάτι να κάνει από το να κλείνει τους δρόμους».

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης νέων μέτρων, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί, για να μην πω ότι είμαστε στο “και 5″» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κληθείς να ερωτηθεί τι σημαίνει η φράση «δεν υπάρχει άλλη υπομονή», ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «η κυβέρνηση εξήντλησε την επιείκια σε κάτι που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης τρακτέρ από τον δρόμο. Έχει εξαντληθεί η υπομονή των ανθρώπων που έκαναν 5-6 ώρες παραπάνω για να πάνε στον προορισμό τους. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Το να είσαι υπέρ του να πάρει κάποιος συμπολίτης παραπάνω δεν σημαίνει ότι μπορείς να ανέχεσαι για καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας».

«Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι όσοι αγρότες θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε τις ανακοινώσεις αυτές μπορούν. Η κυβέρνηση θα κάνει τις ανακοινώσεις είτε έρθουν είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά»

Τόνισε, δε, ότι «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή»

Όπως είπε «τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, η κυβέρνηση είναι για όλους τους αγρότες και όχι για όσους είναι στα μπλόκα»

Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το πρωί της Τετάρτης τα μέτρα για τους αγρότες «είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς» όπως έκανε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, αλλά πάμε σε ένα ΣΑ για να εκφραστούν», ανέφερε.

«Δεν ετέθη ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων»

Για το χθεσινό blackout στο FIR Αθηνών, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για να διερευνήσει το ζήτημα και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση.

«Δεν ετέθη ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε κάποιο ζήτημα ασφάλειας. Συγκροτείται άμεσα μια επιτροπή διερεύνησης με την συμμετοχή πέντε μελών στην επιτροπή αυτή. Με μια εκπρόσωπο της ΕΕΤ της ΥΠΑ, του ΓΕΕΘΑ, του Eurocontrol και ενός εκπροσώπου από την εθνική επιτροπή κυβερνοσφάλειας. Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι υπήρξε μέχρι στιγμής κυβερνοεπίθεση. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται μια σειρά δράσεων για να αντικατασταθούν τα παλαιά συστήματα με νεότερα. Με τα παρόντα συστήματα τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν προκύπτει καμία ένδειξη κυβερνοασφάλειας», είπε.

Για το ζήτημα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι από την αρχή του 2026 ξεκινούν να βλέπουν αυξήσεις στο εισόδημά τους λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία εφαρμόζει η Κυβέρνηση. Οι μειώσεις φόρων στην πραγματικότητα είναι αυξήσεις μισθών και συντάξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ουσιαστικά αύξηση εισοδήματος, την οποία θα ξεκινήσουν να βλέπουν από το εκκαθαριστικό που θα αφορά στο έτος 2026 που θα έχουν σαφέστατα μικρότερο φόρο. Οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν λιγότερες κρατήσεις στον μισθό τους και κατά συνέπεια αύξηση του εισοδήματός τους στο τέλος κάθε μήνα.

Μετά τη μείωση μιας σειράς φόρων από την 1η Ιανουαρίου του 2026, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της, δηλαδή από το 2019, συνολικά, σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών.

Στις μειώσεις φόρων που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η.1.2026 συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

* Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.

* Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35% που ήταν) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

* Η μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους το 2026 και η πλήρης κατάργησή του γι’ αυτούς τους οικισμούς το 2027.

* Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.

* Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Επιπλέον, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όσο και από την αύξηση που θα λαμβάνουν βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Ακόμη, από την 1η.1.2026 η προσωπική διαφορά μειώθηκε κατά 50% -και καταργείται πλήρως από το 2027- επομένως εκείνοι οι 670.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά βλέπουν αυξήσεις από μια ακόμη αιτία. Με βάση αυτές τις κινήσεις, από τον Ιανουάριο του 2027 κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στους συνταξιούχους.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες με συγκεκριμένα μέτρα, σχέδιο και σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες:

-μειώνοντας σύμφωνα με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας φόρους για όλους τους Έλληνες πολίτες,

-αυξάνοντας στην πραγματικότητα το εισόδημά τους,

-δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι,

-αποδίδοντας, παράλληλα, ξεχωριστή σημασία στην ελληνική περιφέρεια.

Η εικόνα των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστήμιων έχει αλλάξει, ριζικά, προς το καλύτερο. Το 2025 έκλεισε χωρίς καμία ενεργό κατάληψη, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φοιτητικών καταλόγων στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τη διαγραφή 308.605 μη ενεργών φοιτητών που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για παράταση της διάρκειας φοίτησης.

Στο μεταξύ, η χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ενισχυμένη κατά 30% σε σύγκριση με το 2019, την ώρα που τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Yale και το Harvard, συμπράττουν με ελληνικά ΑΕΙ, σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν καρπούς, με τους φοιτητές και τους καθηγητές να γίνονται, ξανά, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σήμερα, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, 5 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ενισχύονται με έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 4,4 εκ. ευρώ.

Η έκτακτη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων αφορά κυρίως στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών, στη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε Ιδρύματος.

Παράλληλα, το Υπουργείο με στόχο την συστηματική και έμπρακτη ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, προχωρά στον ορισμό και την κατανομή 450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το έτος 2026, καλύπτοντας κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ενισχύοντας το ακαδημαϊκό έργο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η αναθεωρημένη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train προβλέπει συνολικές επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί ρήτρες υπέρ του Δημοσίου για καθυστερήσεις στα δρομολόγια, θεσπίζει νέο πλαίσιο προστασίας επιβατών με διπλασιασμό αποζημιώσεων και αυστηροποιεί τους κανόνες συντήρησης και διαθεσιμότητας στόλου. Παράλληλα, προβλέπει υποχρεωτική εκπαίδευση προσωπικού καθηκόντων ασφαλείας και ψηφιακή μέτρηση εκτέλεσης έργου μέσω του νέου συστήματος γεωεντοπισμού.

Από το ποσό των 420 εκ. ευρώ, τα 308 εκατ. αφορούν σε 23 νέα τρένα των οποίων η παραγγελία από την κατασκευάστρια εταιρεία Alstom, έχει ήδη, υπογραφεί με αυστηρό χρονοδιάγραμμα παράδοσης έως το 2027.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στις χερσαίες μεταφορές της χώρας και την πρώτη αγορά νέων τρένων από την προ-ολυμπιακή περίοδο του 2004.

Το κόστος της επένδυσης το αναλαμβάνει αποκλειστικά η Hellenic Train. Από τους 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς τύπου Coradia Stream 12 προορίζονται για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 11 για την ενίσχυση των προαστιακών γραμμών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Τα υπόλοιπα 112 εκατ. ευρώ από τα 420 εκατ. ευρώ της αναθεωρημένης σύμβασης αφορούν σε νέα αμαξοστάσια, αναβαθμίσεις και ψηφιακά συστήματα.

Ξεκινώντας από σήμερα, 5 Ιανουαρίου, έως τις 9 Ιανουαρίου θα έχουν καταβληθεί, συνολικά, 45,6 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9 εκατ. ευρώ σε 400 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

* 25 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

* 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

* 11 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το 2025 καταβλήθηκαν στους αγρότες 3,82 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό των τελευταίων ετών, ενώ, παράλληλα, είναι κατά 13% πιο υψηλό από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024. Μάλιστα, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε προτεραιότητα κλάδους του πρωτογενούς τομέα που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως για 2.500 κτηνοτρόφους που είχαν απώλεια ζωικού κεφαλαίου λόγω ευλογιάς, έχουν -προς το παρόν- δοθεί, κατά μέσο όρο, 33.600 ευρώ ανά κτηνοτρόφο για την απώλεια του κεφαλαίου και του σχετικού εισοδήματος για ένα έτος. Ακόμα, στους κτηνοτρόφους θα κατανεμηθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ, που είναι κεφάλαια από τις Βρυξέλλες, τα οποία περίσσεψαν με την εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών. Στους βαμβακοπαραγωγούς και στους σιτοπαραγωγούς, θα δοθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ μέσω των οικολογικών σχημάτων, από επιδοτήσεις που περίσσεψαν επίσης λόγω της εφαρμογής του νέου συστήματος καταβολής των επιδοτήσεων. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκαν, για πρώτη φορά, 177 εκατ. ευρώ μέσω του Μέτρου 23 στους αγρότες που είδαν μεγάλη μείωση της παραγωγής τους, λόγω κλιματικών συνθηκών.

Το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών που αφορούν σε αναπτυξιακούς νόμους από το 2008 έως σήμερα κατέγραψε το Υπουργείο Ανάπτυξης, στη δύση του 2025.

Συγκεκριμένα διατέθηκαν, συνολικά, 337,8 εκατ. ευρώ, σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές. Εξέλιξη, που ισοδυναμεί με ρεκόρ πληρωμών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνθηκε στην περιφέρεια, ειδικότερα, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου διατέθηκαν, συνολικά, 155,5 εκατ. ευρώ. Την υψηλότερη χρηματοδότηση στις περιφέρειες έλαβε η Θεσσαλία με 26,8 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία με 15,8 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 15 εκατ. ευρώ και η Κρήτη με 12 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, μετά από τρία χρόνια εκταμιεύθηκαν και δαπάνες για αξιολογητές και ελεγκτές, γεγονός, που συμβάλλει, καθοριστικά, στην εύρυθμη λειτουργία και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης για το τρέχον έτος, τα οποία αφορούν στη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, αλλά και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Χειροτεχνία, την Εξωστρέφεια, την Αγροδιατροφή και την ‘Αμυνα.

Ακόμη, θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές για τα καθεστώτα Μεταποίηση α’ και β’, Τουρισμός α’ και β’, Αγροδιατροφή και Γενική Επιχειρηματικότητα 360.

Αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών (του Συνασπισμού των Προθύμων) για την Ουκρανία που οργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.

Δυστυχώς, το 2026 ξεκίνησε με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση, καθώς σίγησε, χθες, μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης.

Θα ήθελα να εκφράσω, για ακόμα μια φορά από αυτό το βήμα, τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του σπουδαίου Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη».