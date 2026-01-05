Μπριζίτ Μακρόν: Καταδικάστηκαν 10 άτομα που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας – Ανάμεσά τους και το μέντιουμ που ξεκίνησε τις φήμες

Δέκα άτομα που διέδιδαν ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, γεννήθηκε άνδρας, κρίθηκαν ένοχοι για διαδικτυακό εκφοβισμό. Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τους κατηγορούμενους για «ιδιαίτερα εξευτελιστικά, προσβλητικά και κακόβουλα» σχόλια.

Οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας 41 έως 65 ετών κατηγορήθηκαν ότι δημοσίευσαν «πολλούς κακόβουλους» ισχυρισμούς ότι η σύζυγος του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και συνέδεσαν τη διαφορά ηλικίας 24 ετών μεταξύ τους με την παιδοφιλία. Ορισμένες από τις αναρτήσεις είχαν δεκάδες χιλιάδες προβολές.

Η Μπριζίτ Μακρόν δεν παρευρέθηκε στη διήμερη δίκη που έγινε τον Οκτώβριο. Μιλώντας στην εθνική τηλεόραση TF1 την Κυριακή, είπε ότι κίνησε νομικές διαδικασίες για να «δώσει το παράδειγμα» στον αγώνα κατά του cyberbullying.

Η κόρη της, Τιφέν Οζιέρ, κατέθεσε για αυτό που περιέγραψε ως «επιδείνωση» της ζωής της μητέρας της από τότε που εντάθηκε η διαδικτυακή παρενόχληση. «Δεν μπορεί να αγνοήσει τα φρικτά πράγματα που λέγονται για αυτήν», είπε στο δικαστήριο. Ανέφερε επίσης ότι ο αντίκτυπος επεκτάθηκε σε όλη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των εγγονών της Μακρόν.

Η κατηγορουμένη Ντελφίν Ζεγκούς, 51 ετών, γνωστή ως «Amandine Roy» η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως μέντιουμ και συγγραφέα, θεωρείται ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάδοση της φήμης, αφού δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας 14 ωρών στο κανάλι της στο YouTube το 2021. Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών.

Ο λογαριασμός στο X του Ορελιέν Περσόν-Ατλάν, 41 ετών, γνωστού ως «Zoé Sagan» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναστάληκε το 2024, αφού το όνομά του αναφέρθηκε σε αρκετές δικαστικές έρευνες. Καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση.

Άλλοι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν έναν εκλεγμένο αξιωματούχο, έναν δάσκαλο και έναν επιστήμονα υπολογιστών. Αρκετοί δήλωσαν στο δικαστήριο ότι τα σχόλιά τους είχαν χιουμοριστικό ή σατιρικό χαρακτήρα και ότι δεν καταλάβαιναν γιατί διώκονταν ποινικά.

Η υπόθεση ακολουθεί χρόνια συνωμοσιολογικών θεωριών που ισχυρίζονται ψευδώς ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονγκέ, το οποίο είναι στην πραγματικότητα το όνομα του αδελφού της. Η οικογένεια Μακρόν έχει καταθέσει αγωγή για δυσφήμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της συντηρητικής influencer Κάντας Όουενς.

Η Μπριζίτ Μακρόν, 24 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της Εμανουέλ Μακρόν, ονομαζόταν τότε Μπριζίτ Οζιέρ, ήταν παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών.