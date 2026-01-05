Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-την-Τρίτη-στο-Παρίσι-για-τη-συνάντηση-της-συμμαχίας-των-προθύμων-για-την-Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμαανουέλ Μακρόν.
Κων. Κυρανάκης: «Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»
Τσουκαλάς – ΠΑΣΟΚ: «Στίγμα για τη ΝΔ η δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα»
Στη Φλώρινα αύριο ο Ν. Δένδιας για τον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα
