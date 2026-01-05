Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, January 5
    Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-την-Τρίτη-στο-Παρίσι-για-τη-συνάντηση-της-συμμαχίας-των-προθύμων-για-την-Ουκρανία
    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη στο Παρίσι για τη συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία

    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη στο Παρίσι για τη συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμαανουέλ Μακρόν.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

    • Κων. Κυρανάκης: «Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»
    • Τσουκαλάς – ΠΑΣΟΚ: «Στίγμα για τη ΝΔ η δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα»
    • Στη Φλώρινα αύριο ο Ν. Δένδιας για τον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Ουκρανία Συμμαχία των Προθύμων διπλωματία Ελλάδα Γαλλία Πόλεμος στην Ουκρανία ΝΑΤΟ

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Τσακ Σούμερ

    «Μας έλεγαν “δεν θέλουμε αλλαγή καθεστώτος”»: Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ για παραπλάνηση Κόσμος

    Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

    FIR Αθηνών: Τεχνικό πρόβλημα «μπλοκάρει» τις πτήσεις – Εκτελούνται έως 35 την ώρα Πολιτική

    Ντέλσι Ροντρίγκεζ

    Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο Κόσμος

    Τσίπρας

    Τσίπρας: Απαράδεκτη η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού Πολιτική

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com