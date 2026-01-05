Ράλι-στη-wall-street-μετά-το-χτύπημα-των-ΗΠΑ-στη-Βενεζουέλα:-Εκτινάχθηκαν-οι-μετοχές-ενέργειας

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο τη Δευτέρα 5/1, παρά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου παρουσίασαν περιορισμένες αντιδράσεις και οι επενδυτές πόνταραν στο ότι η ενέργεια αυτή δεν θα οδηγήσει σε ευρύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις που θα μπορούσαν να αναστατώσουν τις αγορές.

Ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύεται κατά 0,55% στις 6.896,08 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει 552 μονάδων ή 1,14% στις 48.935,09 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite σημειώνει κέρδη 0,75% στις 23.409,117 μονάδες.

Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου ηγήθηκαν των αρχικών κερδών, με την εκτίμηση ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας. Παράλληλα, άνοδο κατέγραψαν και οι τιμές του χρυσού και του bitcoin.

Η Chevron εκτινάχθηκε κατά 5%, θεωρούμενη ως ο μεγαλύτερος ωφελημένος λόγω της ήδη υπάρχουσας παρουσίας της στη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Η Exxon Mobil ενισχύθηκε κατά 2%. Μετοχές εταιρειών παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών πεδίων, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενεργειακή ανασυγκρότηση της Βενεζουέλας, όπως η Halliburton και η SLB, κατέγραψαν άνοδο 7% η καθεμία. Το ETF State Street Energy Select Sector (XLE) σημείωσε άλμα 3%.

Μετά την επίθεση και τη σύλληψη από τον αμερικανικό στρατό, ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας και άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η διακίνηση ναρκωτικών «έχει πλουτίσει και παγιώσει την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της Βενεζουέλας». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να καταστεί δυνατή μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση».

«Πρόκειται για ένα σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός, αν και είναι απίθανο να αποτελέσει μείζονα καταλύτη για τις αγορές στο άμεσο μέλλον», έγραψε σε σημείωμά του ο Μάθιου Ακς, αναλυτής πολιτικής της Evercore ISI. «Προς το παρόν, οι επενδυτές καλούνται να κινηθούν σε ένα πλέον γνώριμο τοπίο της σκόπιμης ασάφειας του Τραμπ αναφορικά με τα επόμενα βήματά του».

«Η εκτίμησή μας είναι ότι ο Τραμπ γενικά δεν ενδιαφέρεται για πλήρους κλίμακας αλλαγή καθεστώτος με στρατεύματα επί του εδάφους, όπως στους πολέμους του Ιράκ και του Αφγανιστάν, τους οποίους έχει επανειλημμένα επικρίνει. Ωστόσο, οι σημερινές δηλώσεις του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπόθεση αυτή να μην είναι μια μεμονωμένη ενέργεια, όπως ήταν το πυρηνικό πλήγμα στο Ιράν πέρυσι», πρόσθεσε ο Ακς.

Οι μετοχές των αμυντικών κολοσσών General Dynamics και Lockheed Martin κατέγραψαν επίσης μικρή άνοδο, καθώς η τελευταία κίνηση του Τραμπ ενίσχυσε την εκτίμηση ότι οι ταχείες στρατιωτικές επιθέσεις θα αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτικής του για τη διαχείριση γεωπολιτικών κρίσεων.

Παρά το θετικό κλίμα στις μετοχές, οι επενδυτές προχώρησαν και σε κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου, αυξάνοντας την έκθεσή τους στον χρυσό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με το πολύτιμο μέταλλο σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, ενώ το bitcoin διαπραγματευόταν πάνω από τα 92.000 δολάρια.

Η Wall Street προέρχεται από μια μικτή συνεδρίαση. Ο S&P 500 και ο Dow Jones έκλεισαν υψηλότερα την Παρασκευή — την πρώτη συνεδρίαση του έτους — ενώ ο Nasdaq έκλεισε οριακά χαμηλότερα.

Την τρέχουσα εβδομάδα, οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσιοποίηση της έκθεσης για την απασχόληση του Δεκεμβρίου την Παρασκευή. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones εκτιμούν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 54.000 νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα.