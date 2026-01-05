Ρύθμιση-για-δάνεια-σε-ελβετικό-φράγκο:-Γιατί-ξέσπασε-νέα-κόντρα

Διαξιφισμούς ανάμεσα σε τράπεζες και δανειολήπτες έφερε η νέα ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τελικά ψηφίστηκε, εντείνοντας το ήδη φορτισμένο κλίμα μιας και πλέον δεκαετίας μεταξύ των δανειοληπτών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων.

Οι δανειολήπτες μιλούν για ακόμη μια «παγίδα», ενώ οι τράπεζες δείχνουν πρόθυμες να αναλάβουν το οποιοδήποτε κόστος για να λήξει το θέμα.

Συνολικά στην Ελλάδα χορηγήθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε CHF, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας 14,1 δισ. CHF. Σήμερα στο τραπεζικό σύστημα παραμένουν 20.625 δάνεια με υπόλοιπο 2,5 δισ. CHF, ενώ 17.442 δάνεια ύψους 3 δισ. CHF διαχειρίζονται servicers, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν περιληφθεί στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής». Συνεπώς, η ρύθμιση αφορά περίπου 40.000 δάνεια.

Η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αφορά καταρχάς τους ενήμερους δανειολήπτες ή όσους έχουν ήδη λάβει κάποια ρύθμιση και την εξυπηρετούν.

Σύμφωνα με την τελική μορφή της ρύθμισης, προβλέπεται ότι τα επίμαχα δάνεια μετατρέπονται σε ευρώ και εξοφλούνται με σταθερό επιτόκιο, ενώ εφαρμόζεται κούρεμα της οφειλής πάνω στην ισοτιμία ελβετικού φράγκου – ευρώ.

Οι 4 κατηγορίες με εισοδηματικά κριτήρια

Προβλέπονται 4 διαφορετικές κατηγορίες με εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι τρεις από αυτές ρυθμίζονται με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού, με την τέταρτη να είναι η κατηγορία των «πλουσιότερων», όπου προβλέπεται κούρεμα της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου – ευρώ κατά 15% και επιτόκιο 2,90% ανεξαρτήτως περιουσίας και οικογενειακής κατάστασης.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Κατηγορία 1: Εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ – Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ έως 185.000 ευρώ – Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ.

Κατηγορία 2: Εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ – Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ έως 216.250 ευρώ – Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ.

Κατηγορία 3: Εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ – Ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ έως 247.500 ευρώ -Καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ.

Τι λένε οι τράπεζες

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι ζημιές που θα προκύψουν από τη ρύθμιση θα αγγίξουν τα 600 εκατ. ευρώ, εφόσον όμως η εν λόγω ρύθμιση γίνει αποδεκτή από το σύνολο των δανειοληπτών και προχωρήσει σε χρήση της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από το τραπεζικό σύστημα, η ρύθμιση είναι ρεαλιστική και έρχεται να δώσει διέξοδο σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, όμως το σημαντικό είναι ότι έχει προαιρετικό χαρακτήρα για τους

δανειολήπτες και κατατέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε αντίθεση με προτάσεις άλλων χωρών που αμφισβητήθηκαν εν πολλοίς από την ΕΚΤ.

Παρά το ότι το κόστος για τις τράπεζες δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια επειδή η λύση είναι προαιρετική για τους οφειλέτες, ο λογαριασμός, αναφέρουν οι πηγές, είναι «βαρύς» εάν γίνει αποδεκτή από το σύνολο των δανειοληπτών, ωστόσο οι τράπεζες «είναι διατεθειμένες να επωμιστούν αυτό το κόστος για να κλείσει αυτό το κεφαλαίο οριστικά», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Οι δανειολήπτες

Από την άλλη, οι δανειολήπτες κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι φαίνεται να είναι, αφού η εν λόγω ρύθμιση προκάλεσε πιο πολλές αντιδράσεις παρά ανακούφιση.

Μιλώντας μάλιστα στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής όταν κατατέθηκε η σχετική τροπολογία στη Βουλή, η Δέσποινα Σονιάδου, πρόεδρος Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, επισήμανε πως καθόλου ικανοποιητική δεν είναι η ρύθμιση για τους δανειολήπτες, καθώς δεν ζητήθηκε η γνώμη του Συλλόγου ως βασικού εμπλεκόμενου φορέα, ενώ η κατηγορία των συνεπών δανειοληπτών, όσων δηλαδή σε τρία – τέσσερα χρόνια τα δάνειά τους αποπληρώνονται, με την εν λόγω ρύθμιση «ουσιαστικά τιμωρούνται».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ρύθμιση, για όσους ενταχθούν σε αυτή, απαιτεί την παραίτηση των δανειοληπτών από οποιαδήποτε δικαστική αμφισβήτηση, συνεπώς και από τα οφέλη που θα μπορούσαν να έχουν από μία θετική έκβαση των υποθέσεών τους στη Δικαιοσύνη εν αναμονή κιόλας της απόφασης από τον Άρειο Πάγο.

Άλλες πηγές από τον σύλλογο των δανειοληπτών επιβεβαιώνουν ότι η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί «ακόμα μια παγίδα». Η 1η κατηγορία δανειοληπτών (με το 50% μειωμένο κεφάλαιο) φαίνεται να είναι η μόνη ουσιαστικά ωφελημένη, επισημαίνουν, ωστόσο τα εισοδηματικά κριτήρια είναι σε τόσο χαμηλά επίπεδα που εκτιμάται ότι στην πράξη είναι ελάχιστοι οι ωφελημένοι.