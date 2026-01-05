Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, January 5
    Στη-Φλώρινα-αύριο-ο-Ν.-Δένδιας-για-τον-αγιασμό-των-υδάτων-στον-ποταμό-Σακουλέβα
    Στη Φλώρινα αύριο ο Ν. Δένδιας για τον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα

    Στη Φλώρινα αύριο ο Ν. Δένδιας για τον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα

    Πολιτική 1 Min Read

    Στη Φλώρινα αύριο ο Ν. Δένδιας για τον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα

    Θα παραστεί στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος και στον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα.

    Νίκος Δένδιας κοντινό

    Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, τη Φλώρινα, όπου θα παραστεί στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος και στον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com