Στη-Φλώρινα-αύριο-ο-Ν.-Δένδιας-για-τον-αγιασμό-των-υδάτων-στον-ποταμό-Σακουλέβα

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, τη Φλώρινα, όπου θα παραστεί στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος και στον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

