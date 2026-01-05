Στη Φλώρινα αύριο ο Ν. Δένδιας για τον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα
Θα παραστεί στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος και στον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα.
Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, τη Φλώρινα, όπου θα παραστεί στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος και στον αγιασμό των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
