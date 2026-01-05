Στο-λιμάνι-του-Πειραιά-ο-ΠτΔ-Κωνσταντίνος-Τασούλας-για-την-τελετή-Αγιασμού-των-Υδάτων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 11:00, θα μεταβεί στο λιμάνι του Πειραιά για να παραστεί στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

- sofokleous10.gr

Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή για το πρόβλημα στις συχνότητες του FIR Αθηνών, με απόφαση του Χρ. Δήμα

Μαρινάκης: Επικίνδυνοι όσοι συγκρίνουν τον Μαδούρο με την εισβολή στην Ουκρανία ή την Κύπρο

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης: Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς την παρουσία αγροτών – Δεν υπάρχει άλλη υπομονή

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.