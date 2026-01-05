ΣΚΑΪ
Λογαριασμός
- Ο λογαριασμός μου
- Ρυθμίσεις
- Αποσύνδεση
Menu
- Ροή Ειδήσεων
- Απόψεις
- Πρωτοσέλιδα
- Καιρος
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Στο λιμάνι του Πειραιά ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας για την τελετή Αγιασμού των Υδάτων
Η τελετή Αγιασμού των Υδατών που θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 11:00, στο λιμάνι του Πειραιά
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 11:00, θα μεταβεί στο λιμάνι του Πειραιά για να παραστεί στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων.
- Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή για το πρόβλημα στις συχνότητες του FIR Αθηνών, με απόφαση του Χρ. Δήμα
- Μαρινάκης: Επικίνδυνοι όσοι συγκρίνουν τον Μαδούρο με την εισβολή στην Ουκρανία ή την Κύπρο
- Τελεσίγραφο της κυβέρνησης: Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς την παρουσία αγροτών – Δεν υπάρχει άλλη υπομονή
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TAGS: Κωνσταντίνος Τασούλας θεοφάνεια
Σχετικά Άρθρα
Καιρός: Πρόγνωση μέχρι και τα Θεοφάνεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Γερμανικές αντιδράσεις: Από στήριξη μέχρι κυρώσεις για ΗΠΑ Κόσμος
Νετανιάχου: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα του ιρανικού λαού» Κόσμος
Μεντβέντεφ: Παράνομες, αλλά συνεπείς οι ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα Κόσμος
Διεθνείς αντιδράσεις από την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας Κόσμος
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr
facebook twitter 11 0 Bookmark