Στο-λιμάνι-του-Πειραιά-ο-ΠτΔ-Κωνσταντίνος-Τασούλας-για-την-τελετή-Αγιασμού-των-Υδάτων

    Monday, January 5
    Πολιτική 2 Mins Read

    Η τελετή Αγιασμού των Υδατών που θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 11:00, στο λιμάνι του Πειραιά

    Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 11:00, θα μεταβεί στο λιμάνι του Πειραιά για να παραστεί στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

    TAGS: Κωνσταντίνος Τασούλας θεοφάνεια

