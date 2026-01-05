Συγκροτήθηκε-σε-σώμα-το-νέο-ΔΣ-της-Τράπεζας-Ηπείρου

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Ιανουαρίου 2026, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Τράπεζα Ηπείρου.

Η Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής της από Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με την επωνυμία “Τράπεζα Ηπείρου Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “Τράπεζα Ηπείρου ΑΕ”, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Ιανουαρίου 2026, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Τράπεζα Ηπείρου, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και την περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Βασίλειος Κολιός, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

Παύλος Χήτας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος • Ιωάννης Τσαβδαρίδης, Γραμματέας Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνος Ζωνίδης, μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Τσουκανέλης, Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Χατζάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Βλάσιος Παπαχρήστος, Εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος,