Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις τηλεπικοινωνίες

Τι φέρνει πραγματικά το 2026 για τις τηλεπικοινωνίες; Το ερώτημα δεν απασχολεί μόνο τους παρόχους δικτύων, αλλά ολόκληρο το οικοσύστημα της ψηφιακής οικονομίας. Σε μια χρονιά όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα αυτόνομα δίκτυα, η κυριαρχία των δεδομένων και η εκρηκτική ζήτηση για συνδεσιμότητα αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες, κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το μέλλον.

Ειδικοί από όλο τον κόσμο –από μεγάλους κατασκευαστές εξοπλισμού, παρόχους δικτύων, εταιρείες cloud και οργανισμούς έρευνας– σκιαγραφούν τις τάσεις που θα καθορίσουν το 2026: από την άνοδο των κατανεμημένων AI grids και τη μετάβαση σε AI-native δίκτυα, έως την ενοποίηση της κινητής, τη στροφή στην απλή και αξιόπιστη συνδεσιμότητα και την είσοδο νέων παικτών από τον χώρο του fintech και του cloud.

