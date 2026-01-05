ΧΑ:-Άγνωστη-για-την-ώρα-η-αντίδραση-των-αγορών-στην-ανατροπή-του-Μαδούρο-από-τις-ΗΠΑ

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε ψηλότερα στα 223,6 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και δεν επέτρεψαν μέχρι το τέλος να αμφισβητηθεί η υπεροπλία τους (αδιάλειπτα ανοδική κίνηση του ΓΔ !) καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2162 μονάδες (νέο ρεκόρ 15ετίας) λίγο πριν τις και κλείσιμο και λίγο χαμηλότερα στις δημοπρασίες.

Με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips (Τιτάν, Cenergy, Metlen, Helleniq Energy). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,50% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+3,81%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+5,96%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο Τιτάν (+2,48%), η Cenergy (+3,73%), η Κύπρου (+4,28%), η Helleniq Energy (+2,03%), η Metlen (+1,83%), η ΕΛΧΑ (+3,72%), η Credia (+4,24%), ο Ελλάκτωρ (+3,41%) αλλά και η Autohellas (+6,09%) με τη Frigoglass (+17,18%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-1,92%), ο ΟΠΑΠ (-0,47%) και ο ΑΔΜΗΕ (- 0,99%). Απολογιστικά, 77 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 37 εκείνων που υποχώρησαν. Με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα υποδέχτηκε η Ελληνική αγορά το νέο έτος, συνεχίζοντας το σερί των πέντε προηγούμενων. Για την εκρηκτική συνεδρίαση της Παρασκευής, μας είχε προϊδεάσει η ανοδική λύση της πολυήμερης συσσώρευσης. H καταγραφή ενός νέου πολυετούς ρεκόρ στις 2162 μονάδων προϊδεάζει για την υλοποίηση του Januari effect, της καταγραφής δηλαδή θετικής επίδοσης στον 1ο μήνα του έτους. Άγνωστη για την ώρα η αντίδραση των αγορών στη σύλληψη του Μαδούρο με επιχείρηση αστραπή των ΗΠΑ στο Καράκας.

Νέες αγορές μετοχών ΟΠΑΠ από την Allwyn. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Allwyn International AG απέκτησε 131.967 μετοχές ΟΠΑΠ.

ΤτΕ, Νοέμβριος. Καταθέσεις ιδιωτικού τομέα: στα €206,9 δις., +€1 δις. το Νοέμβριο (+€941 εκ. τα νοικοκυριά, +€90 εκ. οι επιχειρήσεις), με ετήσιο ρυθμό 4,9%. Χρηματοδότηση ιδιωτικού τομέα: στα €126,5 δις. , +€1,3 δις. το Νοέμβριο (τα €1,2 δις. από επιχειρήσεις), στο 7,2% ο ετήσιος ρυθμός.

ΕΛΣΤΑΤ: Νέα πτώση της ανεργίας στο 8,2% το Νοέμβριο. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024. Οι απασχολούμενοι υπολογίζονται σε 4,4 εκατομμύρια.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα, δείκτης PMI έκλεισε στις 52,9 μονάδες στο τέλος του έτους, ελαφρώς υψηλότερα από τις 52,7 μονάδες του Νοεμβρίου, διατηρώντας την ανοδική του πορεία. Διατήρησε ανοδική πορεία η ελληνική μεταποίηση τον Δεκέμβριο. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας εξασθένησε ελαφρώς σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, ωστόσο είναι ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο.

Προχωρούν δύο έργα υπογειοποίησης στην Αθήνα. Νέα βήματα για το project Μελίνας Μερκούρη αναφέρει ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, ενώ προχωράει και στην Ποσειδώνος. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ για τη Λεωφόρου Κύμης. Στα «χαρτιά» παραμένει η σήραγγα της Ηλιούπολης. Σε αναζήτηση των πόρων καθώς η ΕΕ δεν χρηματοδοτεί πλέον οδικά έργα εντός Αττικής.