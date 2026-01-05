Eurobank: Αγορά 1.447.993 ιδίων μετοχών έναντι 5,06 εκατ. ευρώ

Η Eurobank κατέχει συνολικά 3.890.938 Ίδιες Μετοχές.

Στην αγορά 1.447.993 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,4957 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 5.061.780,07 ευρώ κατά το διάστημα 29.12.2025 – 02.01.2026 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

