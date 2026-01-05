reuters:-Ποιες-οι-κινεζικές-πετρελαϊκές-επενδύσεις-στη-Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην αναζωογόνηση μετά την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό το Σάββατο.

Χρόνια κακοδιαχείρισης, υποεπενδύσεων και, πιο πρόσφατα, κυρώσεων των ΗΠΑ έχουν μειώσει την παραγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας σε περίπου 1,1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα (bpd) πέρυσι από την κορύφωση των περίπου 3,5 εκατομμυρίων bpd στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Ακολουθούν λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο του Πεκίνου στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας.

Ένας μεγάλος αγοραστής πετρελαίου

Μεγάλο μέρος του εξαγόμενου πετρελαίου της Βενεζουέλας πωλείται στην Κίνα, αν και το Πεκίνο δηλώνει πολύ λίγα και οι εισαγωγές συχνά αναδιαμορφώνονται.

Οι εισαγωγές έφτασαν περίπου τα 470.000 βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακής ανάλυσης Vortexa, ή περίπου το 4,5% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας μέσω θαλάσσης.

Μικρά ανεξάρτητα διυλιστήρια, γνωστά ως «τσαγιέρες», είναι οι κύριοι Κινέζοι αγοραστές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας με έκπτωση. Ένα μέρος πηγαίνει επίσης στην αποπληρωμή του χρέους του Καράκας προς το Πεκίνο, το οποίο οι αναλυτές εκτιμούν ότι υπερβαίνει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επενδυτής και παραγωγός

Οι Κινέζοι επενδυτές έριξαν 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας μετά το 2016, σύμφωνα με εκτίμηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Επιχειρήσεων για το 2023, και συγκαταλέγονται στις λίγες ξένες εταιρείες που εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα.

–China National Petroleum Corp. Η μεγάλη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία ήταν μεγάλος επενδυτής πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις το 2019 και εξακολουθεί να παράγει αργό πετρέλαιο στην κοινοπραξία Sinovensa με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA. Η CNPC σταμάτησε να αντλεί πετρέλαιο Βενεζουέλας το 2019, αλλά το αργό πετρέλαιο έκτοτε έχει φτάσει στην Κίνα μέσω εμπόρων και άλλων κρατικών εταιρειών. Η CNPC είναι εταίρος σε μια κοινοπραξία που ελέγχει 1,6 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων πετρελαίου στη χώρα, σύμφωνα με την Morgan Stanley.

–Όμιλος Sinopec. Ο κρατικός γίγαντας είναι εταίρος σε μια κοινοπραξία που ελέγχει 2,8 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με την Morgan Stanley.

-Η CNPC και η Sinopec δεν απάντησαν άμεσα σε ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή τους στη Βενεζουέλα.

–China Concord Resources Corp. Η ιδιωτική εταιρεία σχεδίαζε πέρυσι να επενδύσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δύο πετρελαιοπηγές για την παραγωγή 60.000 βαρελιών την ημέρα μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε το Reuters. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με την εταιρεία για σχόλια.

-Kerui Petroleum. Η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαίου έλαβε σύμβαση παραγωγής πετρελαίου το 2024 από την PDVSA, σύμφωνα με έκθεση της S&P τον Ιούλιο του 2024, η οποία επικαλέστηκε ανώνυμο αξιωματούχο της PDVSA. Δεν ήταν σαφές εάν η σύμβαση είναι ενεργή, καθώς πολλές δεν είναι. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

–Anhui Erhuan Petroleum Group. Ο ιδιωτικός χονδρέμπορος και λιανοπωλητής διυλισμένου πετρελαίου έλαβε επίσης σύμβαση παραγωγής πετρελαίου το 2024 από την PDVSA, σύμφωνα με την ίδια έκθεση της S&P, η οποία επικαλείται και πάλι έναν ανώνυμο αξιωματούχο της PDVSA. Δεν ήταν επίσης σαφές εάν η σύμβαση είναι ενεργή. Η κινεζική εταιρεία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε κοινοπραξία της PDVSA σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters τη Δευτέρα.