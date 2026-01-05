starlink:-Προσφέρει-δωρεάν-ίντερνετ-στη-Βενεζουέλα-μετά-τη-σύλληψη-Μαδούρο

«Παρότι δεν διαθέτουμε ακόμη χρονοδιάγραμμα για τη διαθεσιμότητα τοπικών αγορών, τυχόν ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν απευθείας μέσω των επίσημων καναλιών της Starlink», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Starlink του Έλον Μασκ προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ευρυζωνικού διαδικτύου σε χρήστες στη Βενεζουέλα έως τις 3 Φεβρουαρίου, σε συνέχεια των αμερικανικών επιδρομών στη χώρα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο πάροχος του δορυφορικού διαδικτύου ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή πως προστίθενται προληπτικά πιστώσεις υπηρεσίας τόσο σε ενεργούς όσο και σε ανενεργούς λογαριασμούς, καθώς η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χώρα και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

«Παρότι δεν διαθέτουμε ακόμη χρονοδιάγραμμα για τη διαθεσιμότητα τοπικών αγορών, τυχόν ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν απευθείας μέσω των επίσημων καναλιών της Starlink», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Starlink, που αποτελεί θυγατρική της αεροδιαστημικής εταιρείας SpaceX, παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς και απαιτεί από τους χρήστες την αγορά ξεχωριστού εξοπλισμού για τη σύνδεση στην υπηρεσία.

Ο χάρτης διαθεσιμότητας της Starlink στην ιστοσελίδα της εμφανίζει τη Βενεζουέλα ως “coming soon”, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν έχει λανσάρει επίσημα την υπηρεσία στη χώρα, παρά το ότι φαίνεται πως ορισμένοι χρήστες είναι ήδη ενεργοί.

Η εντατικοποίηση δωρεάν υπηρεσιών διαδικτύου στη χώρα θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση της συνδεσιμότητας εν μέσω των συνεπειών των πρόσφατων αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων και της χερσαίας επιχείρησης για τη σύλληψη και την έκδοση του Μαδούρο, προκειμένου να δικαστεί για κατηγορίες που περιλαμβάνουν ναρκοτρομοκρατία και εκλογική νοθεία. Οι επιχειρήσεις της Ουάσιγκτον στις 3 Ιανουαρίου στόχευσαν κυρίως περιοχές στην πρωτεύουσα Καράκας, ενώ, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, επλήγησαν επίσης οι πολιτείες Μιράντα, Αραγκούα και Λα Γκουάιρα.

Μετά τα αεροπορικά πλήγματα, αναφορές έκαναν λόγο για περιοχές του Καράκας που έμειναν χωρίς ρεύμα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Ορισμένα τοπικά μέσα ανέφεραν επίσης διακοπές στη Μιράντα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η Βενεζουέλα απέχει πολύ από το να είναι η πρώτη ζώνη σύγκρουσης όπου έχει αναπτυχθεί η Starlink. Σε ανάλογη περίπτωση στην Ουκρανία, η δορυφορική υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε για την αντικατάσταση δικτύων διαδικτύου και επικοινωνίας που είχαν υποστεί ζημιές από την εισβολή της Ρωσίας. Ενώ αρχικά η Starlink παρείχε υπηρεσίες διαδικτύου στην Ουκρανία σε μεγάλο βαθμό με δικά της έξοδα, οι επιχειρήσεις της χρηματοδοτούνται από τον Ιούνιο του 2023 μέσω σύμβασης με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Η Starlink δεν αποκάλυψε πόσους χρήστες έχει στη Βενεζουέλα ούτε το κόστος παροχής της υπηρεσίας.