    Monday, January 5
    UniCredit: Ανέβασε στο 29,8% το ποσοστό της στην Alpha Bank

    Επιχειρήσεις

    Στη μετατροπή συνθετικής θέσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 20% της Alpha Bank σε μετοχές προχώρησε η UniCredit μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων νομικών και κανονιστικών εγκρίσεων και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων.

    Ως αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, η άμεση μετοχική συμμετοχή της UniCredit και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Alpha Bank διαμορφώνονται πλέον σε περίπου 29,8%.

