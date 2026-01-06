Close Menu
    Tuesday, January 6
    Άγκυρα: Τι συζητήθηκε στη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν τη Δευτέρα

    Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας (αναμενόταν να τεθούν και τα ζητήματα των F-35 και F-16) τα βήματα για την ενίσχυση του εμπορίου, καθώς και οι εξελίξεις στη Γάζα και τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε την Τρίτη η τουρκική προεδρία.

    Σε ανακοίνωσή της στο X τονίζεται επίσης ότι οι ηγέτες των δύο χωρών-συμμάχων στο ΝΑΤΟ συζήτησαν επίσης άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

    President @RTErdogan spoke by phone with President Donald J. Trump of the United States.

    The call addressed the Türkiye-U.S. bilateral political relations, the cooperation in defense industry, the steps to be taken to achieve the two countries’ trade volume goal as well as…

    — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 6, 2026

