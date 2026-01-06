Αναζήτηση-κατεύθυνσης-στις-ασιατικές-αγορές

Οι ασιατικές αγορές καταγράφουν μεικτές τάσεις σήμερα, με τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας να καταγράφει ράλι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, λόγω της έντασης των ανησυχιών γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Ενδεικτικά, η μετοχή της Kawasaki Heavy Industries σημειώνει άνοδο 3,53%, ενώ η IHI ενισχύθηκε κατά 3,23%. Στη Νότια Κορέα, οι μετοχές της Korea Aerospace αυξήθηκαν έως και 11%, ενώ η Poongsan σημείωσε αύξηση άνω του 6%.

Στο ευρύτερο κλίμα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei κατέγραψε άνοδο 0,69%, ενώ ο Topix βρέθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά με κέρδη 1,3%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρουσίασε πτώση 0,43%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κέρδισε 1,6%, με τον τομέα του real estate να ηγείται των κερδών. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 κατέγραψε αύξηση 0,47%, ενώ στην Αυστραλία ο ASX/S&P 200 υποχώρησε κατά 0,42%.