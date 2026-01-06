Από-το-κρασί-στο-Νetflix-και-από-την-Κούβα-στην-ΑΙ:-12-σενάρια-για-το-2026-που-ξεφεύγουν-από-το-business-as-usual

Aν μας δίδαξε κάτι το 2025, είναι ότι δεν μπορείς πάντα να βασίζεσαι στο «business as usual». Το - παρουσιάζει 12 σενάρια, τα οποία θεωρεί εύλογα και άξια παρακολούθησης.

1. Η Κίνα ξεπερνά τις ΗΠΑ στην ΑΙ: Τα κινεζικά μοντέλα πιθανότατα θα γίνουν ισοδύναμα με τα αμερικανικά έως τα τέλη του 2026. Τα DeepSeek και Kimi K2 Thinking έδειξαν ότι οι κινεζικές εταιρείες μπορούν να πλησιάσουν την αιχμή της τεχνολογίας μέσω αρχιτεκτονικής καινοτομίας, παρακάμπτοντας τα αμερικανικά πλεονεκτήματα σε υπολογιστική ισχύ. Τα αμερικανικά εργαστήρια συνεχίζουν να λανσάρουν ισχυρά μοντέλα, αλλά τα κέρδη γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα. Παράλληλα, η εμπορική εκεχειρία θα μπορούσε να δώσει στις κινεζικές εταιρείες μεγαλύτερη πρόσβαση σε αμερικανικά προηγμένα τσιπ.

2. Νέος πρωθυπουργός στη Βρετανία: Εξακολουθεί να επικρατεί πολιτικό χάος, παρότι οι ψηφοφόροι έχουν κουραστεί από αυτό εδώ και χρόνια. Η πτώση του Κιρ Στάρμερ στις δημοσκοπήσεις μετά τη νίκη του το 2024 έχει προκαλέσει αναταραχή στο κόμμα του, με φιλόδοξους βουλευτές να πιέζουν για να πάρουν τη θέση του. Η περίοδος μετά τις τοπικές εκλογές του Μαΐου -αντίστοιχες με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ- πιθανόν να είναι κομβική. 3. Τραμπ και δασμοί: Το 2025 οι ΗΠΑ ξεκίνησαν το πιο καθοριστικό οικονομικό πείραμα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι δασμοί είναι αντιδημοφιλείς στους ψηφοφόρους. Το πιθανότερο είναι ότι ο Τραμπ θα διατηρήσει τουλάχιστον κάποιους από τους δασμούς, αλλά με το κόστος ζωής στο επίκεντρο εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών είναι επίσης πιθανό το 2026 να κηρύξει νίκη στον εμπορικό του πόλεμο και να αποχωρήσει.

4.Από τη Βενεζουέλα στην Κούβα: Με τον Μαδούρο αιχμάλωτο στις ΗΠΑ, η Κούβα θα μπορούσε να είναι το επόμενο καθεστώς που θα βρεθεί υπό πίεση.

5.Η κοινή χρήση αυτοκινήτων επιταχύνεται: Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στις δημόσιες μεταφορές και η ευελιξία της τηλεργασίας θα αποδυναμώσουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου σε μερικές από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του πλανήτη. Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πλατφόρμες μεταξύ ιδιωτών και σε επίπεδο γειτονιάς, κάνοντας την άτυπη κοινή χρήση αυτοκινήτων ευκολότερη και φθηνότερη σε τοπικό επίπεδο.

6. Η Paramount τίθεται προς πώληση: Αν ο Ντέιβιντ Έλισον αποτύχει στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Warner Bros., θα συνειδητοποιήσει ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη κλίμακα για να πετύχει ως streaming πλατφόρμα και ίσως θέσει την Paramount προς πώληση.

7. Netflix και Spotify «πιάνουν ταβάνι»: Το Netflix μπορεί να έχει ως στόχο να αναδιαμορφώσει τα μέσα, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι αποτελεί «όλα σε ένα» προορισμό για σειρές, ταινίες, podcasts και παιχνίδια πριν εξαντληθεί η υπομονή των πελατών με τις αυξήσεις τιμών. Το Spotify αντιμετωπίζει παρόμοιο δίλημμα, επενδύοντας σε βιντεοpodcasts, ενώ αυξάνει τις τιμές.

8. Το κρασί γίνεται παγκόσμιος κοινωνικός και οικονομικός δείκτης: Η κατανάλωση κρασιού αυξάνεται γρήγορα στην Ινδία, ενώ η Σαουδική Αραβία χαλαρώνει τους κανόνες για την πώληση αλκοόλ και διαφημίζει θέσεις εργασίας για μπάρμαν.

9. Τα food halls εξαφανίζονται: Tα αυξανόμενα ενοίκια και κόστη έχουν προκαλέσει κύμα ηχηρών λουκέτων στη Νέα Υόρκη. Φέτος, και άλλες πόλεις θα μπορούσαν να δουν τα κάποτε πολυσύχναστα food halls να κλείνουν.

10. Η διαχείριση απόδοσης μέσω AI: Οι εταιρείες που θέλουν να παρουσιάσουν αποδόσεις από τις δαπανηρές επενδύσεις στην ΑΙ αξιολογούν ολοένα και περισσότερο τους εργαζομένους με βάση το πόσο συχνά και αποτελεσματικά χρησιμοποιούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στην καθημερινή τους εργασία. Όμως το όριο μεταξύ AI και HR μπορεί να γίνει γρήγορα παράξενο.

11. Ο Έλον Μασκ στηρίζει οικονομικά τον Τραμπ: Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει, παρά τον ισχυρισμό του Μασκ πέρυσι ότι είχε «κάνει αρκετά». Τι θα σημαίνει αυτό για τις εταιρείες του και για το DOGE; Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί.

12. Πνευματικά δικαιώματα και AI: Η ΑΙ εκπαιδεύεται απορροφώντας μεγάλες ποσότητες έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και μέχρι στιγμής τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι αυτό είναι ως επί το πλείστον αποδεκτό, εφόσον τα δεδομένα αποκτήθηκαν νόμιμα. Όμως οι εταιρείες AI έχουν επίσης συμβιβαστεί σε ορισμένες αγωγές, ενώ άλλες, μεγάλες παραμένουν ανοιχτές. Πιθανές δικαστικές αποφάσεις ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύτηκαν παράνομα, θα μπορούσαν να φρενάρουν απότομα την άνθηση της AI.

Oι πιθανότητες ύφεσης

Αναφορικά με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, οι πιθανότητες ύφεσης το νέο έτος είναι σημαντικά υψηλότερες από το συνηθισμένο, αλλά παραμένουν χαμηλότερες απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί για το 2022 και το 2023. Αν η οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται, αν η αγορά εργασίας δεν καταρρεύσει, αν οι τιμές των τροφίμων δεν εκτοξευθούν εκτός ελέγχου και αν η υπόσχεση της AI αποδώσει επαρκώς για τους επενδυτές, το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια καλή χρονιά για την οικονομία των ΗΠΑ.

Από την άλλη, η Wall Street στοιχηματίζει ότι η πτώση των επιτοκίων και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη θα αρκέσουν για να αποσπάσουν ακόμη έναν χρόνο ανόδου στο χρηματιστήριο. Θα είναι οριακό, σύμφωνα με αναλυτές. Ύστερα από τρία συνεχόμενα χρόνια διψήφιων ποσοστιαίων αυξήσεων, από το 2023 έως το 2025, ο S&P 500 και οι άλλοι μεγάλοι αμερικανικοί δείκτες μπαίνουν στο τέταρτο έτος του ράλι τους με «τεντωμένες» αποτιμήσεις σε πολλές μεγάλες μετοχές και με ένα πιο θολό οικονομικό τοπίο.

Το τρέχον ράλι «γερνάει», τουλάχιστον σε σύγκριση με προηγούμενους κύκλους της αγοράς. Αν ο S&P 500 ανέβει και το 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, θα πρόκειται για την πιο παρατεταμένη περίοδο ανόδου από το 2007, όταν ο δείκτης ολοκλήρωσε μια πενταετή ανοδική πορεία. Στην ιστορία του δείκτη, έχουν υπάρξει μόλις πέντε περίοδοι με τέσσερα ή περισσότερα συνεχόμενα έτη ανόδου, σύμφωνα με στοιχεία της Dow Jones Market Data.