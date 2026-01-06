Αυξήσεις στο νερό από τον επόμενο λογαριασμό – Αναλυτικά οι επιβαρύνσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια για το νερό έφερε το νέο έτος, καθώς από 01/01/2026 είναι σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις της ΕΥΔΑΠ.

Οι κάτοικοι της Αττικής θα δουν αυξημένους λογαριασμούς κατά 2,48 ευρώ τον μήνα ή 7,44€ στον τριμηνιαίο λογαριασμό.

Αναλυτικότερα οι αυξήσεις στο νερό για τα νοικοκυριά: Πάγιο ύδρευσης 1,24€ /μήνα (σύνολο 2,24€). Πάγιο αποχέτευσης 1,24€ /μήνα. Συνολική επιβάρυνση 2,48€ /μήνα ή 29,76€ /χρόνο.

Σημειώνεται πως οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν επίσης μηδενικό πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για:

Δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου.

Πολύτεκνους και υπερήλικες άνω των 75 ετών (με εισόδημα έως 8.000 € /χρόνο).

