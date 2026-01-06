Γαλλία:-Σε-χαμηλό-επταμήνου-υποχώρησε-ο-πληθωρισμός-τον-Δεκέμβριο

Τα γαλλικά στοιχεία Δεκεμβρίου έδειξαν εντονότερη μείωση στο ενεργειακό κόστος, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,2%.

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία παρουσίασε ήπια επιβράδυνση τον Δεκέμβριο, φτάνοντας σε χαμηλό επτά μηνών, καθώς η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών περιόρισε τις πιέσεις στο κόστος, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας που επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της στάση.

Σύμφωνα με το -, οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στο 0,7% σε ετήσια βάση, έναντι 0,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee. Το αποτέλεσμα κινήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη μέση πρόβλεψη οικονομολόγων σε έρευνα του -.

Η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της για το 2025, με τον πληθωρισμό να κινείται κοντά στον στόχο του 2%. Από τον Ιούνιο και μετά δεν έχει προχωρήσει σε αλλαγές πολιτικής, ενώ οι αγορές και η πλειονότητα των αναλυτών εκτιμούν πλέον ότι ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης έχει ολοκληρωθεί.

Παρότι η Γαλλία καταγράφει ρυθμούς πληθωρισμού κάτω του 2% για περισσότερο από έναν χρόνο, οι πιέσεις παραμένουν εντονότερες σε άλλα κράτη-μέλη. Τα συνολικά στοιχεία για την ευρωζώνη, που αναμένονται την Τετάρτη, εκτιμάται ότι θα δείξουν πληθωρισμό ακριβώς στο επίπεδο-στόχο της ΕΚΤ για τον Δεκέμβριο.

Τα γαλλικά στοιχεία Δεκεμβρίου έδειξαν εντονότερη μείωση στο ενεργειακό κόστος, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,2%. Παράλληλα, οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων υποχώρησαν κατά 0,4%, μετά από πτώση 0,6% τον Νοέμβριο.