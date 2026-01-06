Ερντογάν: «Οι εχθροί μας θέλουν την κεφαλή μας – Κουνούν το δάχτυλο αδιαφορώντας για το μπόι τους»

«Οι εχθροί μας θέλουν την κεφαλή μας… Κουνούν το δάχτυλο αδιαφορώντας για το μπόι τους» δήλωσε τη Δευτέρα προκλητικά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Αυτό που θέλουν οι εχθροί μας για εμάς σήμερα δεν είναι ούτε αυτή η επαρχία ούτε η τάδε η περιφέρεια, αλλά απευθείας η κεφαλή μας, το κράτος μας. Ναι, ακόμη και σήμερα, όσοι, αδιαφορώντας για το μέγεθος ή το μπόι τους, κουνούν το δάχτυλό τους στην Τουρκία με μια εξαιρετικά αλαζονική στάση, θέλουν το κράτος μας, την πατρίδα μας και να εμποδίσουν το ιδανικό μας για μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία να γίνει πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.