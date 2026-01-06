Ευχές-από-την-Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ-για-τα-Θεοφάνεια

Τις ευχές της για τη γιορτή των Θεοφανίων έστειλε σήμερα, μέσα από τα social media, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

I wish all the very best to friends, partners, and colleagues in Greece celebrating Theofania — a day that offers us time for spiritual reflection and reignites hope for the year to come. The Blessing of the Waters celebrated across Greece today reminds us of the enduring… pic.twitter.com/5yVPbGIufb — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 6, 2026

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η Αμερικανίδα πρέσβης

«Ο Αγιασμός των Υδάτων που γιορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει η κα Γκίλφοϊλ.

