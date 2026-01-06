Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε και επίσημα κόμμα – «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ»

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026 και επίσημα κόμμα, το οποίο θα κατέβει στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Σε συνέντευξη της στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, η Μαρία Καρυστιανού άνοιξε τα χαρτιά της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του».

Ανέφερε ακόμα ότι, αυτό το κίνημα ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε μέχρι εδώ με τελικό στόχο την κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελές, χωρίς ωστόσο να κάνει ανακοινώσεις για το όνομα του κόμματος.

«Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη του. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» είπε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων της τόνισε ότι προκειμένου να πάρει τις απαντήσεις που θέλει (σχετικά με τη σύγκρουση των τρένων) θα φτιάξει όχι μόνο κόμμα αλλά θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί.

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε παράλληλα ότι «οργανώνεται πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια», αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια».

«Αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στα προαπαιτούμενα είναι η εμπειρία και η γνώση. «Δεν επιθυμούμε ανθρώπους με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους. Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο πρόσωπο του κ. Φαραντούρη η κ. Καρυστιανού σημείωσε: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή, που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε αρνητική σε κάθε μετεκλογική συνεργασία ενώ αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».

Η κ. Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, αναφέρθηκε επίσης στις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου», είπε ενώ ζήτησε «να μην ευτελίζουν τον αγώνα της».

