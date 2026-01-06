Θετικά-μηνύματα-από-τις-ευρωαγορές-εν-μέσω-γεωπολιτικής-αναταραχής

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν υψηλότερα σήμερα, Τρίτη (6/1), με ορισμένους δείκτες να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται στις 602,94 μονάδες με κέρδη 0,20%, ενώ σε θετικό κατά βάση έδαφος βρίσκονται κα οι υπόλοιποι βασικοί δείκτες.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX «παίζει» στις 24.886,32 μονάδες με κέρδη 0,11%, ο βρετανικός FTSE κερδίζει 0,60% στις 10.063,85 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC βρίσκεται στις 8.193,70 μονάδες με απώλειες 0,20%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κινείται με κέρδη 0,52% στις 46.080 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,21% στις 17.651,16 μονάδες.

Σημειώνεται ότι ο IBEX στη Μαδρίτη σημείωσε νέο ρεκόρ στην αρχή της συνεδρίασης, αφού είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό την προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν κλείσει υψηλότερα και τη Δευτέρα (5/1), ενώ οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο μετά τη σύλληψη του Μαδούρο και την προτροπή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες να επενδύσουν στη χώρα.

Οι κινήσεις της αγοράς δείχνουν ότι αυτή τη φορά οι επενδυτές παραμερίζουν τους φόβους για μεγαλύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις και παραμένουν αισιόδοξοι για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου με την έναρξη του νέου έτους.

Αναφορικά με μεμονωμένες μετοχές, η εταιρεία logistics InPost εκτινάχθηκε κατά 16%, οδηγώντας τον δείκτη Stoxx 600 το πρωί της Τρίτης, μετά την ανακοίνωση ότι έλαβε ενδεικτική πρόταση για εξαγορά όλων των μετοχών της. Στην ανακοίνωσή της, η InPost σημείωσε ότι «δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι αυτό θα οδηγήσει σε ολοκλήρωση της συναλλαγής».

Οι ασιατικές μετοχές στον κλάδο της άμυνας σημείωσαν ράλι για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση σήμερα, παρά το μεικτό κλίμα στις αγορές της περιοχής, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.