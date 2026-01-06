Κίνα:-Εντείνει-τους-ελέγχους-στις-εξαγωγές-προϊόντων-διπλής-χρήσης-προς-την-Ιαπωνία

Η Κίνα αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους που πραγματοποιεί στις εξαγωγές προς την Ιαπωνία που μπορεί να έχουν διπλή, πολιτική και στρατιωτική, χρήση.

Η Κίνα αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους που πραγματοποιεί στις εξαγωγές προς την Ιαπωνία που μπορεί να έχουν διπλή, πολιτική και στρατιωτική, χρήση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις του Πεκίνου με το Τόκιο.

Οι σχέσεις των δύο ασιατικών χωρών είναι τεταμένες αφότου η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, που εξελέγη τον Οκτώβριο, άφησε να εννοηθεί στις αρχές Νοεμβρίου ότι το Τόκιο μπορεί να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της Ταϊβάν, ενός νησιού που η Κίνα θεωρεί ότι ανήκει στην επικράτειά της.

«Ιάπωνες ηγέτες προέβησαν πρόσφατα σε λανθασμένες δηλώσεις στο θέμα της Ταϊβάν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης στο στενό της Ταϊβάν. Είναι μια κατάφωρη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας και σοβαρή παραβίαση της αρχής της μίας Κίνας, με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Η Κίνα αποφάσισε να απαγορεύσει την εξαγωγή όλων των προϊόντων διπλής χρήσης που προορίζονται για στρατιωτική χρήση από Ιάπωνες στρατιωτικούς χρήστες, καθώς και για κάθε άλλον τελικό χρήστη που συμβάλλει στην ενίσχυση των στρατιωτικών ικανοτήτων της Ιαπωνίας», ανέφερε.

- – ΜΠΕ