ΚΚΕ-και-Βελόπουλος-κατά-Καρυστιανού,-μιλούν-για-«παμπάλαιες-εκφράσεις»-και-«σωτήρες-του-τίποτα»

Αντιδράσεις φαίνεται πως έχει προκαλέσει στο πολιτικό φάσμα η προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία την Δευτέρα σε συνέντευξή της περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί, αφού απέκλεισε κάθε συνεργασία με τα υπάρχοντα κόμματα.

Το ΚΚΕ μέσω της κομματικής εφημερίδας του, 902.gr, αναμεταδίδει τα όσα είπε η κυρία Καρυστιανού, ωστόσο, με έντονα επικριτικό ύφος κάνει λόγο για παμπάλαιες… εκφράσεις περί «κάθαρσης». Όπως γράφει το 902.gr, «Στο επίκεντρο του αφηγήματος που παρουσιάζει (σ.σ. η κ. Καρυστιανού) είναι οι παμπάλαιες… εκφράσεις περί «κάθαρσης», στο πλαίσιο ενός συστήματος και ενός κράτους που απ’ όπου κι αν το πιάσεις λερώνεσαι ακριβώς γιατί υπάρχει και λειτουργεί για να υπηρετούνται τα κέρδη μίας χούφτας ομίλων». Συνεχίζει δε λέγοντας πως η φράση της «πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα», δηλαδή να δημιουργείται ένα κόμμα με στόχο την «κάθαρση» και την «νομιμότητα», δεν ισχύει. «Μόνο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί δεκάδες τέτοια κόμματα και “προσωπικότητες” (που εμφανίστηκαν με διάφορους πολιτικούς προσδιορισμούς – δεξιά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, αριστερά, κεντρώα, ακροδεξιά κ.ά) και τελικά υπηρέτησαν και με το παραπάνω, και με πολλούς τρόπους, σχεδιασμούς σε βάρος των συμφερόντων του λαού», γράφει το 902.gr.

Βελόπουλος: Ο λαός επενδύει σε σωτήρες του τίποτα

Εν τω μεταξύ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Σε ανάρτησή του, δίχως να κατονομάζει την Μαρία Καρυστιανού μίλησε για «σωτήρες του τίποτα» παραθέτοντας λόγια του Αριστοφάνη σύμφωνα με τον οποίον «πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι».

Όπως έγραψε ο Κυριάκος Βελόπουλος, «ένας λαός που ψηφίζει ανέργους, ανεπαγγελτους, ανθρώπους αλλους που δεν έχουν λύσει ούτε τα δικά τους προβλήματα(σε αντίθεση με όσα έλεγαν οι πρόγονοι μας) , κυβερνάται από κάθε ουτιδανο και επενδύει σε “σωτήρες” του τίποτα».

Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι πριν πηδαλίοις επιχειρείν. Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι έγραφε ο… Αριστοφάνης. ΥΓ Ένας λαός που ψηφίζει ανέργους, ανεπαγγελτους, ανθρώπους αλλους που δεν έχουν λύσει ούτε τα δικά τους προβλήματα(σε… pic.twitter.com/mTz6m9QBXb — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) January 6, 2026

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας στο Kontra Channel η κυρία Καρυστιανού αποκάλυψε πως το νέο κόμμα “όντως οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια και ναι, ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορούμε να είμαστε, να μπορούν να είναι οι πολίτες με ένα κόμμα παρόντες σε μια εκλογική διαδικασία”, δίνοντας ραντεβού με τους πολίτες στις επόμενες εθνικές κάλπες.

Συνεχίζοντας τόνισε «αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» συνέχισε.

Τα πρόσωπα και τα κριτήρια

Ως προς την στελέχωση του νέου κόμματος ενόψει και της καθόδου του στις επόμενες εθνικές εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού έθεσε ως “προαπαιτούμενα” για τους συμμετέχοντες την “εμπειρία” και τη “γνώση”, με “κόκκινη γραμμή” τυχόν εμπλοκή των ενδιαφερομένων με κάποιο πολιτικό χώρο.

Ως προς την αναγνωρισιμότητα των στελεχών, αυτοί δεν πρέπει να είναι “απαραίτητα γνωστοί” στο δημόσιο βίο, αλλά κριτήρια επιλογής τους θα είναι “ η καθαρότητα γενικώς, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα”, όπως είπε η κυρία Καρυστιανού, εντάσσοντάς τα στα βασικά. Ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συνεργαστεί με άλλα κόμματα από το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Ο/η αρχηγός

Απαντώντας για το εάν θα ηγηθεί η ίδια του κόμματος, η κ. Καρυστιανού δεν απάντησε θετικά σε κάτι τέτοιο, αλλά και λέγοντας πως “ο λαός θα δείξει τον ηγέτη” και μάλιστα μέσα “από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του”, πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, “όποιος ηγηθεί αυτής της προσπάθειας εγώ θα ήθελα να έχει άλλα χαρακτηριστικά” δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, απαριθμώντας ανάμεσα σε αυτά την αγάπη για το δίκαιο, την καθαρότητα, την τόλμη και το θάρρος.