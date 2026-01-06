Κουτσούμπας-για-Θεοφάνια:-Το-φως-βρίσκεται-στην-πάλη-των-λαών

«Σε έναν κόσμο που τα “σκοτάδια” των επεμβάσεων, των πολέμων, της εκμετάλλευσης δυναμώνουν και απλώνονται παντού, το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών που αποφασίζουν να επιβάλλουν το δίκιο τους και να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων και της ζωής τους», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

