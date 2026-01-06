Κουτσούμπας-για-Θεοφάνια:-Το-φως-βρίσκεται-στην-πάλη-των-λαών

«Σε έναν κόσμο που τα “σκοτάδια” των επεμβάσεων, των πολέμων, της εκμετάλλευσης δυναμώνουν και απλώνονται παντού, το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών που αποφασίζουν να επιβάλλουν το δίκιο τους και να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων και της ζωής τους», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
- Κυριάκος Μητσοτάκης για Θεοφάνια: «Με ενότητα και σχέδιο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
- F-35 σε Τουρκία: Το «εξετάζουμε» του Τραμπ, οι κόκκινες γραμμές του Ισραήλ και γιατί το σενάριο παραμένει δύσκολο
- Άγκυρα: Τι συζητήθηκε στη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν τη Δευτέρα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TAGS: Δημήτρης Κουτσούμπας Θεοφάνια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Ποια είναι η Σίλια Φλόρες, η άλλοτε πανίσχυρη πρώτη κυρία της Βενεζουέλας Κόσμος
Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Ποια είναι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας – Ο Μαδούρο την αποκαλούσε «τίγρη» Κόσμος
«Φτάνει τώρα!»: Η οργισμένη απάντηση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας στις απειλές Τραμπ Κόσμος
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν και τα τελευταία 16 θύματα – Οι αναρτήσεις των συγγενών της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη Κόσμος
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr