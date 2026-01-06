Νέα-ιστορικά-υψηλά-για-s&p-500-και-dow-jones-παρά-την-ανατροπή-Μαδούρο-στη-Βενεζουέλα

Ο δείκτης S&P 500 και ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά την Τρίτη (6/1), καθώς οι επενδυτές άφησαν πίσω τους τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,6% στις 6,943.13 μονάδες και κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο. Ο δείκτης των blue chips Dow Jones σημείωσε άνοδο περίπου 485 μονάδων, ή σχεδόν 1% κινούμενος στις 49,469.74 μονάδες, φτάνοντας επίσης σε νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Ο Nasdaq Composite κινήθηκε ανοδικά κατά 0,65% στις 23,547.17 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, η Amazon, μέλος της αποκαλούμενης «Magnificent Seven», έδωσε ώθηση και στους τρεις βασικούς δείκτες, καταγράφοντας άνοδο άνω του 3%. Σημαντική στήριξη στην ευρύτερη αγορά προσέφεραν και άλλες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Micron Technology και η Palantir Technologies. Η Micron σημείωσε άλμα άνω του 10%, ενώ η Palantir ενισχύθηκε περισσότερο από 3%.

Σημειώνεται ότι βρισκόμαστε μόλις στην τρίτη συνεδρίαση του νέου έτους και οι μετοχές των ημιαγωγών έχουν ήδη καταγράψει εντυπωσιακή πορεία, με τη Micron να συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές. Με τα κέρδη της Τρίτης, η μετοχή έχει ενισχυθεί περίπου κατά 18% από τις αρχές του έτους. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια εξαιρετική χρονιά για την εταιρεία, καθώς το 2025 η μετοχή της εκτοξεύθηκε περισσότερο από 240%.

«Ο τεχνολογικός κλάδος έκανε μια μικρή παύση προς το τέλος της χρονιάς, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια τεχνολογία που αλλάζει τα δεδομένα», δήλωσε ο Ross Mayfield, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στη Baird. «Βλέπουμε τις μετοχές των τσιπ να ηγούνται της ανόδου. Αυτό είναι μάλλον αναμενόμενο, ωστόσο η κυκλική αυτή εναλλαγή στην αγορά συνεχίζεται».

«Μπορεί να συνυπάρξει το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογικών μετοχών με την καλή πορεία και των υπόλοιπων κυκλικών κλάδων της αγοράς», πρόσθεσε. «Αυτό είναι το σκηνικό που θα περίμενε κανείς σε μια οικονομία που το 2026 αναμένεται να “τρέχει” με υψηλούς ρυθμούς, με μειώσεις επιτοκίων, εκτεταμένη δημοσιονομική τόνωση και έναν ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη που πλησιάζει όλο και περισσότερο σε επίπεδα πυρετού».

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης των 30 μετοχών είχε κλείσει σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, καταγράφοντας και τότε ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, μετά την αιχμαλωσία και απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να προχωρήσουν σε μεγάλες επενδύσεις.

Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, με τον ενεργειακό τομέα του S&P 500 να καταγράφει την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τον Ιούλιο.

Ο Mayfield επισήμανε από τη μεριά του ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τις αγορές είναι ο ρόλος της λατινοαμερικανικής χώρας στην παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα στην αγορά πετρελαίου.

«Η σημασία της είναι τόσο περιορισμένη που δεν πρόκειται να δούμε μια αντίδραση τύπου Ουκρανίας-Ρωσίας. Ένας βασικός λόγος για εκείνη την πτώση των αγορών ήταν η απότομη εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Αυτό δεν το βλέπουμε εδώ και, αν μη τι άλλο, η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ελαφρώς την πιθανότητα αύξησης της προσφοράς στο μέλλον, αν κάποια από τα βαρέλια που τελούν υπό κυρώσεις επιστρέψουν στην αγορά», ανέφερε.

«Όταν τέτοια γεωπολιτικά γεγονότα επηρεάζουν τις αγορές ή την καταναλωτική εικόνα, αυτό συνήθως συμβαίνει μέσω της αγοράς πετρελαίου και εδώ αυτός ο παράγοντας απουσιάζει», κατέληξε ο στρατηγικός αναλυτής.